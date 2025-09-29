Стубб про можливість збиття у Фінляндії літаків РФ: Найважливіше – не реагувати бурхливо

Александр Стубб (Фото: facebook Александра Стубба)

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що потрібно зберігати спокій і не варто реагувати "надто бурхливо" на порушення російськими об'єктами повітряного простору НАТО. Про це він сказав у інтерв’ю CNN.

За словами Стубба, мета російського диктатора Володимира Путіна – вести два типи війни: звичайний з Україною та гібридний на Заході.

"У таких ситуаціях нам потрібно робити дві речі. По-перше, ми повинні зберігати спокій. Це фінський спосіб ведення справ. А по-друге, коли це необхідно, варто нарощувати оборону, щоб це не повторилося. Але головне тут – не реагувати надто бурхливо. Думаю, що це – найважливіше", – зазначив Стубб.

Ведуча запитала президента Фінляндії, чи збиватимуть вони повітряні цілі, які порушуватимуть їхній повітряний простір, після заяви президента США Дональда Трампа про те, що НАТО має самостійно збивати будь-який російський літак, який перетинає їхній повітряний простір.

"Ні, у нас є протоколи. Тож, спочатку ми перевіряємо, потім анонсуємо, а потім саме ВПС вирішують, що має статися і коли. У нас багато порушень повітряного простору, тому все залежить від ситуації, з дуже чітким правовим протоколом, з яким ми маємо справу", – відповів Стубб.

На думку очільника Фінляндії, у стосунках з Росією потрібно дотримуватись правила "батога і пряника". І якщо на початку вони показували "пряника", то тепер Трамп показує "батога".