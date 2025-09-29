Стубб о возможности сбития в Финляндии самолетов РФ: Самое важное – не реагировать бурно

Стубб не будет отдавать приказ сбивать российские самолеты в небе НАТО, а Финляндия будет действовать по внутренним протоколам

Александр Стубб (Фото: facebook Александра Стубба)

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что нужно сохранять спокойствие и не стоит реагировать "слишком бурно" на нарушение российскими объектами воздушного пространства НАТО. Об этом он сказал в интервью CNN.

По словам Стубба, цель российского диктатора Владимира Путина – вести два типа войны: обычную с Украиной и гибридную на Западе.

"В таких ситуациях нам нужно делать две вещи. Во-первых, мы должны сохранять спокойствие. Это финский способ ведения дел. А во-вторых, когда это необходимо, стоит наращивать оборону, чтобы это не повторилось. Но главное здесь – не реагировать слишком бурно. Думаю, что это – самое важное", – отметил Стубб.

Ведущая спросила президента Финляндии, будут ли они сбивать воздушные цели, которые будут нарушать их воздушное пространство, после заявления президент США Дональда Трампа о том, что НАТО должно самостоятельно сбивать любой российский самолет, который пересекает их воздушное пространство.

"Нет, у нас есть протоколы. Поэтому, сначала мы проверяем, потом анонсируем, а потом именно ВВС решают, что должно произойти и когда. У нас много нарушений воздушного пространства, поэтому все зависит от ситуации, с очень четким правовым протоколом, с которым мы имеем дело", – ответил Стубб.

По мнению главы Финляндии, в отношениях с Россией нужно придерживаться правила "кнута и пряника". И если в начале они показывали "пряника", то теперь Трамп показывает "кнута".