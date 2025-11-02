Неизвестные дроны шпионили за F-16 и боеприпасами на авиабазе в Бельгии – министр обороны

Франкен заявил, что наиболее вероятной версией инцидентов с БпЛА является слежка за военным объектом

Бельгийский F-16 на базе Кляйне-Брогель (Фото: YORICK JANSENS / EPA)

В Бельгии с 31 октября две ночи подряд над военной авиабазой Кляйне-Брогель были замечены неизвестные дроны – министр обороны страны Тео Франкен считает, что БпЛА занимались шпионажем. Об этом чиновник рассказал в интервью бельгийскому медиа RTBF.

"Мы попытались заглушить сигнал электронными средствами, попытались сбить дрон. Это было неэффективно", – рассказал чиновник.

По его словам, полиция следила за дроном с помощью вертолета и двух автомобилей: "Но в какой-то момент, я думаю, через 20 километров, они потеряли сигнал".

До сих пор, добавил Франкен, Бельгия использовала глушение сигнала дронов или пробовала их сбивать, но без успеха: "Они [БпЛА] были на очень большой высоте, почти 200 метров, поэтому сбить их не так просто".

Он рассказал, что сейчас продолжается расследование, которое проводит военная разведка Бельгии, и Министерство ждет его результатов.

Однако, считает чиновник, наиболее вероятной является версия о слежке: "Они [дроны] прилетают, чтобы шпионить, посмотреть, где находятся F-16, где хранятся боеприпасы и другие стратегически важные вещи".

По его мнению, эти дроны были предназначены для атаки на объект, и БпЛА осуществляли шпионаж как в Кляйне-Брогеле, так и ранее в военном лагере Марш-ан-Фамен в конце октября.

Относительно того, кто может стоять за этими дронами, Франкен вспомнил Россию, которая ведет "гибридную войну".

"Россияне пытаются делать это во всех европейских странах. Сейчас ли это россияне? Я не могу этого сказать, но мотивы очевидны, и способы таких действий также очень четкие", – пояснил он.

На Кляйне-Брогель, принадлежащем Военно-воздушным силам Бельгии, размещаются эскадрильи самолетов F-16, а впоследствии на объекте будут базироваться новые F-35.

Это одна из пяти военных баз, которые США используют в Европе: на ней американские ВВС хранят боеприпасы, что делает объект важнейшим в Бельгии и одним из важнейших на континенте.

В 2019 году отчет Парламентской ассамблеи НАТО подтвердил, что Штаты развернули около 150 ядерных боеголовок на шести американских и европейских базах, среди которых было и Кляйне-Брогель, замечает RTBF.