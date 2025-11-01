Неизвестный дрон парализовал работу аэропорта в Берлине
Вечером в пятницу международный аэропорт Берлин-Бранденбург останавливал работу из-за того, что вблизи был замечен неизвестный беспилотник. Об этом сообщило медиа Welt.
Многочисленные рейсы были перенаправлены. Спикер аэропорта, комментируя инцидент, заявил, что "безопасность превыше всего".
Полеты приостановили с 20:08 до 21:58 по местному времени. После этого органы безопасности сняли тревогу, вызванную дроном.
"Мы считаем, что опасности пока устранены", – сказал спикер аэропорта после возобновления полетов. Также была привлечена полиция с вертолетом.
В начале октября дроны неизвестного происхождения нарушили работу полетов во втором по величине аэропорту Германии в Мюнхене. Количество инцидентов, вызванных такими дронами, растет.
Только к концу августа 2025 года уже было зарегистрировано 144 сбоя, вызванные дронами. За аналогичный период прошлого года по всей стране произошло 113 инцидентов, а в 2023 году – только 99.
- 8 октября Кабмин Германии одобрил новый закон, согласно которому полиции разрешат сбивать дроны в небе над страной. За документ должен теперь проголосовать парламент.
- Этому предшествовали инциденты с неизвестными дронами, замеченными над аэропортом в Мюнхене. Из-за них вечером 2 октября ограничивали полеты в аэропорту и отменили более 20 рейсов. Инцидент повторился и 4 октября.
- По информации Bild, дроны над аэропортом в Мюнхене оказались военными разведывательными. Однако в немецком Минобороны заявили, что беспилотники над Германией пока что не представляли конкретной угрозы.
