Неизвестный дрон парализовал работу аэропорта в Берлине

Аэропорт немецкой столицы около двух часов не принимал рейсы из-за активности БпЛА

Аэропорт (Фото: Filip Singer/EPA)

Вечером в пятницу международный аэропорт Берлин-Бранденбург останавливал работу из-за того, что вблизи был замечен неизвестный беспилотник. Об этом сообщило медиа Welt.

Многочисленные рейсы были перенаправлены. Спикер аэропорта, комментируя инцидент, заявил, что "безопасность превыше всего".

Полеты приостановили с 20:08 до 21:58 по местному времени. После этого органы безопасности сняли тревогу, вызванную дроном.

"Мы считаем, что опасности пока устранены", – сказал спикер аэропорта после возобновления полетов. Также была привлечена полиция с вертолетом.

В начале октября дроны неизвестного происхождения нарушили работу полетов во втором по величине аэропорту Германии в Мюнхене. Количество инцидентов, вызванных такими дронами, растет.

Только к концу августа 2025 года уже было зарегистрировано 144 сбоя, вызванные дронами. За аналогичный период прошлого года по всей стране произошло 113 инцидентов, а в 2023 году – только 99.