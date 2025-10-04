Аэропорт Мюнхена второй раз за сутки приостановил работу из-за залета дронов

Аэропорт Мюнхена (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Международный аэропорт Мюнхена вторую ночь подряд полностью останавливал работу из-за появления неизвестных беспилотников вблизи взлетно-посадочных полос. Об этом сообщают Reuters и BILD.

Немецкая служба управления воздушным движением (Deutsche Flugsicherung) ввела ограничения на полеты "в качестве меры предосторожности после получения неподтвержденных сообщений об обнаружении дронов".

На официальном сайте аэропорта отметили, что "полеты в аэропорту Мюнхена приостановлены до дальнейшего уведомления".

Капитан одного из самолетов, направлявшегося в Лондон, вылет которого был отменен, сообщил пассажирам, что причиной является "появление дронов вблизи взлетно-посадочных полос".

Согласно данным сервиса отслеживания полетов Flightradar24, по меньшей мере два рейса, направлявшихся в Мюнхен, были вынуждены кружить на расстоянии от аэропорта.

На сайте аэропорта отметили, что по состоянию на 20:35 по местному времени по меньшей мере десять рейсов, которые должны были прибыть, были перенаправлены в другие аэропорты.

Вечером 2 октября немецкая служба управления воздушным движением ограничила полеты в аэропорту Мюнхена с 22:18.

В результате 17 рейсов не смогли вылететь из Мюнхена, что коснулось почти 3000 пассажиров. Кроме того, 15 рейсов, которые прилетали, перенаправляли в Штутгарт, Нюрнберг, Вену и Франкфурт.