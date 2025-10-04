Аеропорт Мюнхена вдруге за добу призупинив роботу через заліт дронів

Аеропорт Мюнхена (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Міжнародний аеропорт Мюнхена другу ніч поспіль повністю зупиняв роботу через появу невідомих безпілотників поблизу злітно-посадкових смуг. Про це повідомляють Reuters та BILD.

Німецька служба управління повітряним рухом (Deutsche Flugsicherung) ввела обмеження на польоти "як запобіжний захід після отримання непідтверджених повідомлень про виявлення дронів".

На офіційному сайті аеропорту зазначили, що "польоти в аеропорту Мюнхена призупинено до подальшого повідомлення".

Капітан одного з літаків, що прямував до Лондона, виліт якого було скасовано, повідомив пасажирам, що причиною є "поява дронів поблизу злітно-посадкових смуг".

Згідно з даними сервісу відстеження польотів Flightradar24, щонайменше два рейси, що прямували до Мюнхена, були змушені кружляти на відстані від аеропорту.

На сайті аеропорту зазначили, що станом на 20:35 за місцевим часом щонайменше десять рейсів, які мали прибути, були перенаправлені до інших аеропортів.

Ввечері 2 жовтня німецька служба управління повітряним рухом обмежила польоти в аеропорту Мюнхена з 22:18.

Унаслідок цього 17 рейсів не змогли вилетіти з Мюнхена, що торкнулося майже 3000 пасажирів. Окрім того, 15 рейсів, які прилітали, переспрямовували до Штутгарта, Нюрнберга, Відня і Франкфурта.