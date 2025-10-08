В Германии полиции разрешат сбивать дроны. Кабмин одобрил новый закон

Полиция получит право сбивать дроны на суше или на воде, а также перехватывать их сигнал

Полиция Германии (Иллюстративное фото: facebook.com/BundespolizeiKarriere)

Германия разрешит полиции сбивать беспилотники, если они будут нарушать воздушное пространство страны. Новый закон уже одобрил кабинет министров 8 октября, теперь дело за парламентом, передает Reuters.

Отмечается, что полиции дадут полномочия сбивать дроны на воде или на суше, в том числе и в случаях острой угрозы или серьезного вреда. Другие методы борьбы включают использование лазеров или подавление сигналов для прерывания каналов управления и навигации.

"Полиция может применять соответствующие технические средства против системы, ее блока управления или ее канала управления, если предотвращение опасности другими мерами окажется бесполезным или существенно затруднено", – сказано в новом законе.

Закон был принят после того, как 3 октября в аэропорту Мюнхена – втором по величине в Германии, – были перенаправлены или отменены десятки рейсов из-за обнаружения неизвестных дронов. По словам канцлера Фридриха Мерца, за большинством дронов стоит именно Россия. БпЛА без взрывчатки выполняли, скорее всего, разведывательные полеты.

После принятия этого закона Германия присоединится к ряду европейских стран, которые уже разрешили своим силам безопасности сбивать дроны. Речь идет о Великобритании, Франции, Литве и румынии.

По данным немецкой службы управления воздушным движением (DFS), в период с января по конец сентября 2025 года в стране было зафиксировано 172 нарушения воздушного пространства дронами. А это больше, чем за аналогичный период прошлого года – 129 случаев, и 121 случай в 2023 году.