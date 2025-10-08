У Німеччині поліції дозволять збивати дрони. Кабмін схвалив новий закон

Поліція отримає право збивати дрони на суші або на воді, а також перехоплювати їхній сигнал

Поліція Німеччини (Ілюстративне фото: facebook.com/BundespolizeiKarriere)

Німеччина дозволить поліції збивати безпілотники, якщо вони порушуватимуть повітряний простір країни. Новий закон уже схвалив кабінет міністрів 8 жовтня, тепер справа за парламентом, передає Reuters.

Зазначається, що поліції дадуть повноваження збивати дрони на воді або на суші, зокрема й у випадках гострої загрози або серйозної шкоди. Інші методи боротьби включають використання лазерів або придушення сигналів для переривання каналів управління і навігації.

"Поліція може застосовувати відповідні технічні засоби проти системи, її блоку управління або її каналу управління, якщо запобігання небезпеці іншими заходами виявиться марним або істотно утрудненим", – сказано в новому законі.

Закон ухвалили після того, як 3 жовтня в аеропорту Мюнхена – другому за величиною в Німеччині, – було перенаправлено або скасовано десятки рейсів через виявлення невідомих дронів. За словами канцлера Фрідріха Мерца, за більшістю дронів стоїть саме Росія. БпЛА без вибухівки виконували, найімовірніше, розвідувальні польоти.

Після ухвалення цього закону Німеччина приєднається до низки європейських країн, які вже дозволили своїм силам безпеки збивати дрони. Йдеться про Велику Британію, Францію, Литву та Румунію.

За даними німецької служби управління повітряним рухом (DFS), у період із січня по кінець вересня 2025 року в країні було зафіксовано 172 порушення повітряного простору дронами. А це більше, ніж за аналогічний період минулого року – 129 випадків, і 121 випадок у 2023 році.