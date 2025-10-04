Bild: Дрони над аеропортом у Мюнхені виявилися військовими розвідувальними

У секретному звіті поліції сказано, що БпЛА над Мюнхеном були розвідувальними. Затримано громадянина Хорватії

Немецький аеропорт (Ілюстративне фото: EPA/ANDRE PAIN)

Дрони, помічені над німецьким Мюнхеном, виявилися військовими. Про це повідомляє газета Bild, посилаючись на секретний звіт Федеральної поліції Німеччини, який є в її розпорядженні.

"За інформацією Bild, безпілотники в Мюнхені були військовими розвідувальними. Поліцейський вертоліт Федеральної поліції намагався знайти пілота дрона, але безуспішно", – пише медіа.

Саме через ці розвідувальні дрони аеропорт Мюнхена зупиняв роботу 3 жовтня. 23 рейси, що прибували, було перенаправлено, а 12 рейсів – скасовано. Ще 46 вильотів не вдалося здійснити за планом – їх перенесли на 4 жовтня. Збій у роботі аеропорту торкнувся 6500 пасажирів.

Водночас у секретному звіті поліції сказано, що правоохоронцям вдалося заарештувати 41-річного громадянина Хорватії, який перебував в аеропорту Мюнхена з безпілотником. Йому пред'явлено обвинувачення в адміністративному правопорушенні, триває розслідування і з'ясовуються причини, навіщо він був там із дроном.