Bild: Дрони над аеропортом у Мюнхені виявилися військовими розвідувальними
Дрони, помічені над німецьким Мюнхеном, виявилися військовими. Про це повідомляє газета Bild, посилаючись на секретний звіт Федеральної поліції Німеччини, який є в її розпорядженні.
"За інформацією Bild, безпілотники в Мюнхені були військовими розвідувальними. Поліцейський вертоліт Федеральної поліції намагався знайти пілота дрона, але безуспішно", – пише медіа.
Саме через ці розвідувальні дрони аеропорт Мюнхена зупиняв роботу 3 жовтня. 23 рейси, що прибували, було перенаправлено, а 12 рейсів – скасовано. Ще 46 вильотів не вдалося здійснити за планом – їх перенесли на 4 жовтня. Збій у роботі аеропорту торкнувся 6500 пасажирів.
Водночас у секретному звіті поліції сказано, що правоохоронцям вдалося заарештувати 41-річного громадянина Хорватії, який перебував в аеропорту Мюнхена з безпілотником. Йому пред'явлено обвинувачення в адміністративному правопорушенні, триває розслідування і з'ясовуються причини, навіщо він був там із дроном.
- Увечері 2 жовтня німецька служба управління повітряним рухом обмежила польоти в аеропорту Мюнхена з 22:18. Скасували понад 20 рейсів через невідомі дрони.
- У ніч на 4 жовтня аеропорт Мюнхена знову призупиняв роботу через заліт безпілотників. Як запобіжні заходи було введено обмеження на польоти.
- Перед цим, 26 вересня, у німецькому регіоні на кордоні з Данією, також помітили невідомі дрони. Поліція перевіряла підозру в шпигунстві.
