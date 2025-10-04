Bild: Дроны над аэропортом в Мюнхене оказались военными разведывательными
Дроны, замеченные над немецким Мюнхеном, оказались военными. Об этом сообщает газета Bild, ссылаясь на секретный отчете Федеральной полиции Германии, который есть в ее распоряжении.
"По информации Bild, беспилотники в Мюнхене были военными разведывательными. Полицейский вертолёт Федеральной полиции пытался найти пилота дрона, но безуспешно", – пишет медиа.
Именно из-за этих разведывательных дронов аэропорт Мюнхена останавливал работу 3 октября. 23 прибывающих рейса были перенаправлены, а 12 рейсов – отменены. Еще 46 вылетов не удалось осуществить по плану – их перенесли на 4 октября. Сбой в работе аэропорта коснулся 6500 пассажиров.
В то же время в секретном отчете полиции сказано, что правоохранителям удалось арестовать 41-летнего гражданина Хорватии, который находился в аэропорту Мюнхена с беспилотником. Ему предъявлено обвинение в административном правонарушении, ведется расследование и выясняются причины, зачем он был там с дроном.
- Вечером 2 октября немецкая служба управления воздушным движением ограничила полеты в аэропорту Мюнхена с 22:18. Отменили более 20 рейсов из-за неизвестных дронов.
- В ночь на 4 октября аэропорт Мюнхена снова приостанавливал работу из-за залета беспилотников. В качестве мер предосторожности были введены ограничения на полеты.
- Перед этим, 26 сентября, в немецком регионе на границе с Данией, также заметили неизвестные дроны. Полиция проверяла подозрение в шпионаже.
