Bild: Дроны над аэропортом в Мюнхене оказались военными разведывательными

В секретном отчете полиции сказано, что БпЛА над Мюнхеном были разведывательными. Задержан гражданин Хорватии

Немецкий аэропорт (Иллюстративное фото: EPA/ANDRE PAIN)

Дроны, замеченные над немецким Мюнхеном, оказались военными. Об этом сообщает газета Bild, ссылаясь на секретный отчете Федеральной полиции Германии, который есть в ее распоряжении.

"По информации Bild, беспилотники в Мюнхене были военными разведывательными. Полицейский вертолёт Федеральной полиции пытался найти пилота дрона, но безуспешно", – пишет медиа.

Именно из-за этих разведывательных дронов аэропорт Мюнхена останавливал работу 3 октября. 23 прибывающих рейса были перенаправлены, а 12 рейсов – отменены. Еще 46 вылетов не удалось осуществить по плану – их перенесли на 4 октября. Сбой в работе аэропорта коснулся 6500 пассажиров.

В то же время в секретном отчете полиции сказано, что правоохранителям удалось арестовать 41-летнего гражданина Хорватии, который находился в аэропорту Мюнхена с беспилотником. Ему предъявлено обвинение в административном правонарушении, ведется расследование и выясняются причины, зачем он был там с дроном.