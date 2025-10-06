Мерц: За більшістю дронів над Німеччиною та Данією може стояти Росія

Канцлер Німеччини водночас зазначив, що дрони запускають і звичайні громадяни поблизу аеропортів, хоча це заборонено

Фрідріх Мерц (Фото: EPA)

За більшістю польотів безпілотників, помічених над Німеччиною та Данією, може стояти Росія. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у телеефірі ARD, передає DW.

"Ми припускаємо, що за більшістю польотів цих дронів стоїть Росія… Насамперед я можу заспокоїти населення. Досі у нас не було жодного інциденту чи події із застосуванням озброєних безпілотників… Були лише спроби шпигунства. А ще – спроби викликати тривогу в населення", – сказав Мерц.

Водночас він зазначив, що дрони запускають і звичайні громадяни, хоча робити це поблизу аеропортів заборонено законом. Як приклад він навів один із таких інцидентів, що стався днями поблизу найбільшого аеропорту Німеччини, розташованого у Франкфурті-на-Майні.

"Але ми розслідуємо ці випадки незалежно від того, хто за ними стоїть. Це серйозна загроза для нашої безпеки", – додав Мерц.

За словами канцлера, захист від дронів входить до компетенції поліції, яка наразі недостатньо добре для цього оснащена.

Він також нагадав про вже анонсований перегляд закону про безпеку повітряного простору, який, як очікується, наділить бундесвер юридичними повноваженнями допомагати поліції збивати дрони.

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер також заявив, що за дронами, поміченими над аеропортом Мюнхена, може стояти Росія. Водночас він визнав, що підтвердити це точно не може.

"Це теж форма гібридної війни – змусити нас нервувати, налякати нас… Тому ми не повинні показувати слабкість і не повинні боятися… Потрібно поводитися розумно, спокійно, але й послідовно", – заявив Зедер.