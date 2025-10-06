Мерц: За большинством дронов над Германией и Данией может стоять Россия

Канцлер Германии при этом отметил, что дроны запускают и обычные граждане вблизи аэропортов, хотя это запрещено

Фридрих Мерц (Фото: EPA)

За большинством полетов беспилотников, замеченных над Германией и Данией, может стоять Россия. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в телеэфире ARD, передает DW.

"Мы предполагаем, что за большинством полетов этих дронов стоит Россия... Прежде всего я могу успокоить население. До сих пор у нас не было ни одного инцидента или события с применением вооруженных беспилотников... Были только попытки шпионажа. А еще – попытки вызвать тревогу у населения", – сказал Мерц.

При этом он отметил, что дроны запускают и обычные граждане, хотя делать это вблизи аэропортов запрещено законом. В качестве примера он привел один из таких инцидентов, который произошел на днях вблизи крупнейшего аэропорта Германии, расположенного во Франкфурте-на-Майне.

"Но мы расследуем эти случаи независимо от того, кто за ними стоит. Это серьезная угроза для нашей безопасности", – добавил Мерц.

По словам канцлера, защита от дронов входит в компетенцию полиции, которая пока недостаточно хорошо для этого оснащена.

Он также напомнил об уже анонсированном пересмотре закона о безопасности воздушного пространства, который, как ожидается, наделит бундесвер юридическими полномочиями помогать полиции сбивать дроны.

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер также заявил, что за дронами, замеченными над аэропортом Мюнхена, может стоять Россия. При этом он признал, что подтвердить это точно не может.

"Это тоже форма гибридной войны – заставить нас нервничать, напугать нас... Поэтому мы не должны показывать слабость и не должны бояться... Нужно вести себя разумно, спокойно, но и последовательно", – заявил Зедер.