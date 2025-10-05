Безпілотники над Німеччиною поки не становили конкретної загрози – міністр оборони

Пісторіус заявив, що Москва намагається створити невизначеність за допомогою порушень повітряного простору та польотів дронів

Борис Пісторіус (Фото: VITALII NOSACH / EPA)

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що безпілотники, які фіксували над його країною, наразі не становили загрози. Про це чиновник сказав в інтерв'ю газеті Handelsblatt, передає мовник Deutsche Welle.

За словами чиновника, дискусія щодо дронів, помічених над німецькими аеропортами, є безпрецедентною, тому "тим важливіше тверезо і спокійно оцінювати ситуацію".

"Поки що спостережувані дрони не становили конкретної загрози", – зазначив Пісторіус.

Міністр зауважив, що у галузі захисту від БпЛА досягнуто значного прогресу, але додав, що Збройні сили країни "не можуть бути всюди у Німеччині, де з'являються дрони, і збивати їх".

Натомість, додав посадовець, набагато важливішим є те, щоб регіональна та федеральна поліції "створили необхідні спроможності для дій на певній висоті (проти БпЛА. – Ред.)".

З-поміж іншого, Пісторіус зауважив, що Росія намагається створити невизначеність за допомогою порушень повітряного простору та польотів дронів.

"Йдеться про провокації, навіювання страху та розпалювання суперечливих дебатів. [Російський диктатор] Путін дуже добре знає Німеччину, як ми всі знаємо. Він також знає німецькі інстинкти та рефлекси", – пояснив міністр.

Однак, зазначив він, хоча німецька розвідка і припускає, що до 2029 року Росія буде в змозі атакувати країну НАТО, але "це не означає, що Путін обов'язково зробить цей крок".

Водночас чиновник акцентував, що хоча можна сподіватися на найпозитивніший сценарій, проте "також потрібно готуватися до найгіршого".

ДОВІДКА. У 1985-1990 роках Путін працював у Дрездені, тодішня соціалістична Східна Німеччина, куди його скерували після дев'яти років роботи у Ленінградському управлінні КДБ.