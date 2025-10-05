Безпілотники над Німеччиною поки не становили конкретної загрози – міністр оборони
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що безпілотники, які фіксували над його країною, наразі не становили загрози. Про це чиновник сказав в інтерв'ю газеті Handelsblatt, передає мовник Deutsche Welle.
За словами чиновника, дискусія щодо дронів, помічених над німецькими аеропортами, є безпрецедентною, тому "тим важливіше тверезо і спокійно оцінювати ситуацію".
"Поки що спостережувані дрони не становили конкретної загрози", – зазначив Пісторіус.
Міністр зауважив, що у галузі захисту від БпЛА досягнуто значного прогресу, але додав, що Збройні сили країни "не можуть бути всюди у Німеччині, де з'являються дрони, і збивати їх".
Натомість, додав посадовець, набагато важливішим є те, щоб регіональна та федеральна поліції "створили необхідні спроможності для дій на певній висоті (проти БпЛА. – Ред.)".
З-поміж іншого, Пісторіус зауважив, що Росія намагається створити невизначеність за допомогою порушень повітряного простору та польотів дронів.
"Йдеться про провокації, навіювання страху та розпалювання суперечливих дебатів. [Російський диктатор] Путін дуже добре знає Німеччину, як ми всі знаємо. Він також знає німецькі інстинкти та рефлекси", – пояснив міністр.
Однак, зазначив він, хоча німецька розвідка і припускає, що до 2029 року Росія буде в змозі атакувати країну НАТО, але "це не означає, що Путін обов'язково зробить цей крок".
Водночас чиновник акцентував, що хоча можна сподіватися на найпозитивніший сценарій, проте "також потрібно готуватися до найгіршого".
- Ввечері 2 жовтня стався черговий інцидент із безпілотниками у Європі: в аеропорті німецького Мюнхена спочатку обмежили польоти, а згодом і зовсім їх призупинили через виявлені дрони у небі над летовищем.
- Наступного дня над військовою базою Ельсенборн у Бельгії, що розташована поряд із німецьким кордоном, було помічено 15 безпілотників. Міністр оборони країни не виключає, що за інцидентом із БпЛА може стояти РФ, але поки немає "конкретних доказів".
- 4 жовтня аеропорт Вільнюса на декілька годин зупиняв роботу через повітряні кулі в повітряному просторі Литви.
