Писториус заявил, что Москва пытается создать неопределенность с помощью нарушений воздушного пространства и полетов дронов

Борис Писториус (Фото: VITALII NOSACH / EPA)

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что беспилотники, которые фиксировали над его страной, пока не представляли угрозы. Об этом чиновник сказал в интервью газете Handelsblatt, передает вещатель Deutsche Welle.

По словам чиновника, дискуссия относительно дронов, замеченных над немецкими аэропортами, является беспрецедентной, поэтому "тем важнее трезво и спокойно оценивать ситуацию".

"Пока что наблюдаемые дроны не представляли конкретной угрозы", – отметил Писториус.

Министр отметил, что в области защиты от БпЛА достигнут значительный прогресс, но добавил, что Вооруженные силы страны "не могут быть везде в Германии, где появляются дроны, и сбивать их".

Зато, добавил чиновник, гораздо важнее то, чтобы региональная и федеральная полиции "создали необходимые возможности для действий на определенной высоте (против БпЛА. – Ред.)".

Среди прочего, Писториус отметил, что Россия пытается создать неопределенность с помощью нарушений воздушного пространства и полетов дронов.

"Речь идет о провокациях, внушении страха и разжигании противоречивых дебатов. [Российский диктатор] Путин очень хорошо знает Германию, как мы все знаем. Он также знает немецкие инстинкты и рефлексы", – пояснил министр.

Однако, отметил он, хотя немецкая разведка и предполагает, что к 2029 году Россия будет в состоянии атаковать страну НАТО, но "это не означает, что Путин обязательно сделает этот шаг".

В то же время чиновник акцентировал, что хотя можно надеяться на самый позитивный сценарий, однако "также нужно готовиться к худшему".

СПРАВКА. В 1985-1990 годах Путин работал в Дрездене, тогдашняя социалистическая Восточная Германия, куда его направили после девяти лет работы в Ленинградском управлении КГБ. В 1985-1990 годах Путин работал в Дрездене, тогдашняя социалистическая Восточная Германия, куда его направили после девяти лет работы в Ленинградском управлении КГБ.