Беспилотники над Германией пока не представляли конкретной угрозы – министр обороны
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что беспилотники, которые фиксировали над его страной, пока не представляли угрозы. Об этом чиновник сказал в интервью газете Handelsblatt, передает вещатель Deutsche Welle.
По словам чиновника, дискуссия относительно дронов, замеченных над немецкими аэропортами, является беспрецедентной, поэтому "тем важнее трезво и спокойно оценивать ситуацию".
"Пока что наблюдаемые дроны не представляли конкретной угрозы", – отметил Писториус.
Министр отметил, что в области защиты от БпЛА достигнут значительный прогресс, но добавил, что Вооруженные силы страны "не могут быть везде в Германии, где появляются дроны, и сбивать их".
Зато, добавил чиновник, гораздо важнее то, чтобы региональная и федеральная полиции "создали необходимые возможности для действий на определенной высоте (против БпЛА. – Ред.)".
Среди прочего, Писториус отметил, что Россия пытается создать неопределенность с помощью нарушений воздушного пространства и полетов дронов.
"Речь идет о провокациях, внушении страха и разжигании противоречивых дебатов. [Российский диктатор] Путин очень хорошо знает Германию, как мы все знаем. Он также знает немецкие инстинкты и рефлексы", – пояснил министр.
Однако, отметил он, хотя немецкая разведка и предполагает, что к 2029 году Россия будет в состоянии атаковать страну НАТО, но "это не означает, что Путин обязательно сделает этот шаг".
В то же время чиновник акцентировал, что хотя можно надеяться на самый позитивный сценарий, однако "также нужно готовиться к худшему".
- Вечером 2 октября произошел очередной инцидент с беспилотниками в Европе: в аэропорту немецкого Мюнхена сначала ограничили полеты, а впоследствии и вовсе их приостановили из-за обнаруженных дронов в небе над аэропортом.
- На следующий день над военной базой Эльсенборн в Бельгии, расположенной рядом с немецкой границей, было замечено 15 беспилотников. Министр обороны страны не исключает, что за инцидентом с БпЛА может стоять РФ, но пока нет "конкретных доказательств".
- 4 октября аэропорт Вильнюса на несколько часов останавливал работу из-за воздушных шаров в воздушном пространстве Литвы.
