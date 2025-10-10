Армии Германии нельзя сбивать БпЛА из-за "нацистского прошлого" – хотят менять конституцию

Сбивать дроны в Германии может только полиция, но у нее недостаточно средств. Депутат видит возможность изменить законы

Армия Германии (Фото: bundeswehr)

Армия Германии не имеет полномочий сбивать неизвестные дроны в воздушном пространстве страны – это связано с ее нацистским прошлым. Чтобы привлечь вооруженные силы для защиты, необходимо изменять законы и конституцию, заявил Politico председатель комитета по обороне немецкого бундестага Томас Рёвекамп.

Действующая конституция Германии прямо запрещает вооруженным силам (Bundeswehr) играть ключевую роль в обеспечении внутренней безопасности страны. Армии разрешено сбивать беспилотники только над военными базами, а также предоставлять "административную помощь": помогать идентифицировать дроны или передавать информацию по запросу.

"Нам необходимо внести поправки в законы, чтобы единственный, кто может этим заняться, а именно бундесвер, также получил полномочия делать это", сказал он.

Полиция Германии имеет законное право сбивать неизвестные дроны по всей стране при необходимости, но у нее нет для этого технических возможностей. У военных же технических возможностей больше.

"Федеральная полиция, как и практически все земельные полицейские управления, в настоящее время не имеет никаких возможностей для защиты от дронов", – заявил Рёвекамп.

Профессор публичного права Мюнхенского университета бундесвера Катрин Грох пояснила, что в нацистской Германии армию применяли "часто и безжалостно". В конституции 1949 года хотели избежать повторения подобного, и на фоне этого сейчас для бундесвера действуют "такие строгие правила", отметила она.

Однако в конце сентября министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что намерен создать в полиции подразделение по борьбе с дронами и отдельно создать для этих целей национальный центр. Это, по его мнению, позволило бы полиции, разведке и военным объединить ресурсы.

"Мир изменился, и больше нигде нет различия между внутренней и внешней безопасностью. Заглядывая в будущее, мы должны адаптировать положения нашей конституции к реальности", – сказал председатель комитета по обороне немецкого бундестага Рёвекамп.