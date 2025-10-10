Армії Німеччини не можна збивати БпЛА через "нацистське минуле" – хочуть змінювати конституцію

Збивати дрони в Німеччині може тільки поліція, але у неї недостатньо засобів. Депутат бачить можливість змінити закони

Армія Німеччини (Фото: bundeswehr)

Армія Німеччини не має повноважень збивати невідомі дрони в повітряному просторі країни – це пов'язано з її нацистським минулим. Щоб залучити збройні сили для захисту, необхідно змінювати закони та конституцію, заявив Politico голова комітету з оборони німецького бундестагу Томас Рьовекамп.

Чинна конституція Німеччини прямо забороняє збройним силам (Bundeswehr) відігравати ключову роль у забезпеченні внутрішньої безпеки країни. Армії дозволено збивати безпілотники тільки над військовими базами, а також надавати "адміністративну допомогу": допомагати ідентифікувати дрони або передавати інформацію за запитом.

"Нам необхідно внести поправки до законів, щоб єдиний, хто може цим зайнятися, а саме бундесвер, також отримав повноваження робити це", сказав він.

Поліція Німеччини має законне право збивати невідомі дрони по всій країні за необхідності, але у неї немає для цього технічних можливостей. У військових же технічних можливостей більше.

"Федеральна поліція, як і практично всі земельні поліційні управління, наразі не має ніяких можливостей для захисту від дронів", – заявив Рьовекамп.

Професорка публічного права Мюнхенського університету бундесверу Катрін Грох пояснила, що в нацистській Німеччині армію застосовували "часто і безжально". У конституції 1949 року хотіли уникнути повторення подібного, і на тлі цього зараз для бундесверу діють "такі суворі правила", зазначила вона.

Однак наприкінці вересня міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт заявив, що має намір створити в поліції підрозділ з боротьби з дронами й окремо створити для цих цілей національний центр. Це, на його думку, дало б змогу поліції, розвідці та військовим об'єднати ресурси.

"Світ змінився, і більше ніде немає відмінності між внутрішньою і зовнішньою безпекою. Зазираючи в майбутнє, ми повинні адаптувати положення нашої конституції до реальності", – сказав голова комітету з оборони німецького бундестагу Рьовекамп.