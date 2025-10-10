Армії Німеччини не можна збивати БпЛА через "нацистське минуле" – хочуть змінювати конституцію
Армія Німеччини не має повноважень збивати невідомі дрони в повітряному просторі країни – це пов'язано з її нацистським минулим. Щоб залучити збройні сили для захисту, необхідно змінювати закони та конституцію, заявив Politico голова комітету з оборони німецького бундестагу Томас Рьовекамп.
Чинна конституція Німеччини прямо забороняє збройним силам (Bundeswehr) відігравати ключову роль у забезпеченні внутрішньої безпеки країни. Армії дозволено збивати безпілотники тільки над військовими базами, а також надавати "адміністративну допомогу": допомагати ідентифікувати дрони або передавати інформацію за запитом.
"Нам необхідно внести поправки до законів, щоб єдиний, хто може цим зайнятися, а саме бундесвер, також отримав повноваження робити це", сказав він.
Поліція Німеччини має законне право збивати невідомі дрони по всій країні за необхідності, але у неї немає для цього технічних можливостей. У військових же технічних можливостей більше.
"Федеральна поліція, як і практично всі земельні поліційні управління, наразі не має ніяких можливостей для захисту від дронів", – заявив Рьовекамп.
Професорка публічного права Мюнхенського університету бундесверу Катрін Грох пояснила, що в нацистській Німеччині армію застосовували "часто і безжально". У конституції 1949 року хотіли уникнути повторення подібного, і на тлі цього зараз для бундесверу діють "такі суворі правила", зазначила вона.
Однак наприкінці вересня міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт заявив, що має намір створити в поліції підрозділ з боротьби з дронами й окремо створити для цих цілей національний центр. Це, на його думку, дало б змогу поліції, розвідці та військовим об'єднати ресурси.
"Світ змінився, і більше ніде немає відмінності між внутрішньою і зовнішньою безпекою. Зазираючи в майбутнє, ми повинні адаптувати положення нашої конституції до реальності", – сказав голова комітету з оборони німецького бундестагу Рьовекамп.
- 8 жовтня Кабмін Німеччини схвалив новий закон, згідно з яким поліції дозволять збивати дрони у небі над країною. За документ має тепер проголосувати парламент.
- Цьому передували невідомі дрони, помічені над аеропортом у Мюнхені. Через них увечері 2 жовтня було обмежено польоти в аеропорту і скасовано понад 20 рейсів. Інцидент повторився і 4 жовтня.
- За інформацією Bild, дрони над аеропортом у Мюнхені виявилися військовими розвідувальними. Однак у німецькому Міноборони заявили, що безпілотники над Німеччиною поки що не становили конкретної загрози.
- 9 жовтня Spiegel повідомило, що зафіксували невідомий дрон над стратегічно важливою базою НАТО в Німеччині.
