Над стратегічно важливою базою НАТО зафіксували невідомий дрон – Spiegel

Безпілотник близько хвилини летів на невеликій висоті над злітною смугою авіабази Гайленкірхен у Німеччині, але знайти БпЛА та пілота не вдалося

Літак AWACS на базі НАТО Гайленкірхен (Фото: Robert Ghement / EPA)

Ввечері у середу, 8 жовтня, над стратегічно важливою авіабазою НАТО Гайленкірхен у Німеччині було зафіксовано невідомий безпілотник. Про це з посиланням на внутрішню службову записку повідомив журнал Spiegel, а згодом інцидент підтвердив речник об'єкта.

За даними медіа, підозрілий літальний апарат був виявлений невдовзі після 19:00 (20:00 за Києвом) у забороненій для польотів зоні навколо бази.

Згідно з внутрішнім документом, дрон близько хвилини летів на невеликій висоті над злітною смугою авіабази.

Військова поліція негайно повідомила про цей інцидент цивільним колегам – над об'єктом було оголошено тривогу, правоохоронці виїхали на місце та обшукали територію великої бази, однак не змогли знайти ані дрон, ані інформацію про ймовірного оператора, йдеться у записці.

Попри це було наказано "посилити заходи безпеки", додає Spiegel.

У четвер речник авіабази підтвердив, що після виявлення БпЛА сенсорною системою було негайно проведено обстеження території навколо авіабази, але нічого не вдалося знайти. Водночас також ймовірно, що це могла бути й хибна тривога, передає медіа.

База в Гайленкірхені відіграє важливу роль у спостереженні за східним флангом НАТО. На об'єкті базується декілька великих розвідувальних літаків AWACS, за допомогою яких Альянс інтенсивно контролює повітряний простір на сході, оскільки туди постійно проникають невідомі дрони.

Через свою важливість ця авіабаза належить до військових об'єктів, які посилено охороняються Збройними силами Німеччини. Для цього військові мають небагато, але ефективних сенсорних систем, за допомогою яких можна виявляти навіть невеликі БпЛА й у разі потреби збивати їх. Однак системи мають відносно невеликий радіус дії, тому підходять лише для захисту самої бази.