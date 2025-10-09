Над стратегически важной базой НАТО зафиксировали неизвестный дрон – Spiegel

Беспилотник около минуты летел на небольшой высоте над взлетной полосой авиабазы Гайленкирхен в Германии, но найти БпЛА и пилота не удалось

Самолет AWACS на базе НАТО Гайленкирхен (Фото: Robert Ghement / EPA)

Вечером в среду, 8 октября, над стратегически важной авиабазой НАТО Гайленкирхен в Германии был зафиксирован неизвестный беспилотник. Об этом со ссылкой на внутреннюю служебную записку сообщил журнал Spiegel, а впоследствии инцидент подтвердил спикер объекта.

По данным медиа, подозрительный летательный аппарат был выявлен вскоре после 19:00 (20:00 по Киеву) в запрещенной для полетов зоне вокруг базы.

Согласно внутреннему документу, дрон около минуты летел на небольшой высоте над взлетной полосой авиабазы.

Военная полиция немедленно сообщила об этом инциденте гражданским коллегам – над объектом была объявлена тревога, правоохранители выехали на место и обыскали территорию крупной базы, однако не смогли найти ни дрон, ни информацию о вероятном операторе, говорится в записке.

Несмотря на это было приказано "усилить меры безопасности", добавляет Spiegel.

В четверг спикер авиабазы подтвердил, что после обнаружения БпЛА сенсорной системой было немедленно проведено обследование территории вокруг авиабазы, но ничего не удалось найти. В то же время также вероятно, что это могла быть и ложная тревога, передает медиа.

База в Гайленкирхене играет важную роль в наблюдении за восточным флангом НАТО. На объекте базируется несколько больших разведывательных самолетов AWACS, с помощью которых Альянс интенсивно контролирует воздушное пространство на востоке, поскольку туда постоянно проникают неизвестные дроны.

Из-за своей важности эта авиабаза относится к военным объектам, которые усиленно охраняются Вооруженными силами Германии. Для этого военные имеют немногочисленные, но эффективные сенсорные системы, с помощью которых можно обнаруживать даже небольшие БпЛА и в случае необходимости сбивать их. Однако системы имеют относительно небольшой радиус действия, поэтому подходят только для защиты самой базы.