Аеропорт Брюсселя тимчасово закрили через невідомий дрон
Тетяна Ланчуковська
Редакторка новин LIGA.net
Брюссельський аеропорт закрито увечері 4 листопада після повідомлення про появу безпілотника. Про це написало агентство Reuters із посиланням на бельгійську службу управління повітряним рухом та представника аеропорту.
"Наразі немає ні зльотів, ні посадок", – заявила представниця аеропорту, додавши, що поки що не може оцінити, як довго летовище буде закрито.
Ще один бельгійський аеропорт у місті Льєж також поінформував, що наразі він закритий після того, як були помічені дрони.
Курт Вервілліген, речник бельгійської служби управління повітряним рухом, повідомив, що незадовго до 19:00 за Гринвічем поблизу аеропорту Брюсселя було помічено дрон, тому його було закрито з міркувань безпеки.
- 3 жовтня 2025 року над військовою базою Ельсенборн у Бельгії, що розташована поряд із німецьким кордоном, було помічено 15 безпілотників.
- 2 листопада міністр оборони Бельгії заявив, що невідомі безпілотники літали над військовою авіабазою Кляйне-Брогель.
