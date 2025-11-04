Аеропорт Брюсселя тимчасово закрили через невідомий дрон
Аеропорт Брюсселя (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Брюссельський аеропорт закрито увечері 4 листопада після повідомлення про появу безпілотника. Про це написало агентство Reuters із посиланням на бельгійську службу управління повітряним рухом та представника аеропорту.

"Наразі немає ні зльотів, ні посадок", – заявила представниця аеропорту, додавши, що поки що не може оцінити, як довго летовище буде закрито.

Ще один бельгійський аеропорт у місті Льєж також поінформував, що наразі він закритий після того, як були помічені дрони.

Курт Вервілліген, речник бельгійської служби управління повітряним рухом, повідомив, що незадовго до 19:00 за Гринвічем поблизу аеропорту Брюсселя було помічено дрон, тому його було закрито з міркувань безпеки.

