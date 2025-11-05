После инцидентов с дронами в Бельгии созвали экстренный Совбез правительства

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер (Фото: Olivier Matthys / EPA)

В Бельгии созвали экстренное заседание Совета безопасности правительства после того, как из-за неизвестных дронов закрывали несколько аэропортов страны, передает медиа Barrons со ссылкой на агентство AFP.

Соответствующее решение 5 ноября принял премьер-министр Барт де Вевер.

Заседание должно состояться утром 6 числа. Его попросил созвать бельгийский министр внутренних дел Бернард Квинтин, чтобы обсудить инциденты с БпЛА, из-за которых были отменены десятки рейсов.

Между тем министр обороны страны Тео Франкен заявил, что сейчас изучается возможность того, чтобы Бельгия обратилась за помощью к соседним странам. Также, добавил он, "в ближайшие часы и дни" будет рассмотрено, может ли Брюссель применить 4 статью Североатлантического договора НАТО о проведении консультаций с союзниками, передает медиа HLN.

Ранее, в сентябре, эту статью применяли Польша и Эстония после дроновой атаки по первой и залета российских истребителей ко второй.

Между тем бельгийские спецслужбы "почти не сомневаются", что за инцидентами с дронами в стране стоит другое государство, скорее всего, Россия, заявило агентство Belga со ссылкой на собственный источник.