Після інцидентів із дронами у Бельгії скликали екстрений Радбез уряду

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер (Фото: Olivier Matthys / EPA)

У Бельгії скликали екстрене засідання Ради безпеки уряду після того, як через невідомі дрони закривали декілька аеропортів країни, передає медіа Barrons із посиланням на агенцію AFP.

Відповідне рішення 5 листопада ухвалив прем'єр-міністр Барт де Вевер.

Засідання має відбутися вранці 6 числа. Його попросив скликати бельгійський міністр внутрішніх справ Бернард Квінтін, щоб обговорити інциденти з БпЛА, через які було скасовано десятки рейсів.

Тим часом міністр оборони країни Тео Франкен заявив, що зараз вивчається можливість того, щоб Бельгія звернулась за допомогою до сусідніх країн. Також, додав він, "у найближчі години та дні" буде розглянуто, чи може Брюссель застосувати 4 статтю Північноатлантичного договору НАТО про проведення консультацій із союзниками, передає медіа HLN.

Раніше, у вересні, цю статтю застосовували Польща та Естонія після дронової атаки по першій і зальоту російських винищувачів до другої.

Тим часом бельгійські спецслужби "майже не мають сумнівів", що за інцидентами з дронами у країні стоїть інша держава, найімовірніше, Росія, заявила агенція Belga з посиланням на власне джерело.