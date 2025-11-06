Минимум один дрон заблокировал аэропорт в Швеции – детали

В шведском аэропорту Ландветтер находится несколько патрулей полиции из-за инцидента с БпЛА

Аэропорт Ландветтер (Фото: Kontrastfoto / Википедия)

Из-за неизвестных беспилотников была остановлена работа аэропорта Ландветтер в шведском Гетеборке. Об этом сообщило Управление гражданской авиации королевства, передает газета Aftonbladet.

"Я могу подтвердить, что дроны были замечены в Ландветтере. Сейчас авиасообщение приостановлено", – рассказали в ведомстве.

БпЛА зафиксировали незадолго до 18:00 6 ноября. Сейчас никакие самолеты не могут приземляться в аэропорту.

Два рейса из Германии, один из Мюнхена и один из Франкфурта, были перенаправлены в датскую столицу Копенгаген. Самолет из Ландветтера в Мюнхен был отменен.

В аэропорту находится несколько патрулей правоохранителей.

"Мы там и пытаемся проверить эту информацию", – отметили в полиции региона.

Один человек, с которым пообщалось медиа, сфотографировал дрон.

"Я стоял и фотографировал самолеты, и вдруг увидел в небе что-то маленькое, что сфотографировал. Потом понял, что это дрон, потому что он был такой маленький и имел фонарики", – рассказал очевидец.

В государственном операторе шведских аэропортов Swedavia также подтвердили закрытие воздушного пространства из-за БпЛА, которое продлится, пока полиция проводит расследование.

Ландветтер расположен на западе Швеции: