Минимум один дрон заблокировал аэропорт в Швеции – детали
Из-за неизвестных беспилотников была остановлена работа аэропорта Ландветтер в шведском Гетеборке. Об этом сообщило Управление гражданской авиации королевства, передает газета Aftonbladet.
"Я могу подтвердить, что дроны были замечены в Ландветтере. Сейчас авиасообщение приостановлено", – рассказали в ведомстве.
БпЛА зафиксировали незадолго до 18:00 6 ноября. Сейчас никакие самолеты не могут приземляться в аэропорту.
Два рейса из Германии, один из Мюнхена и один из Франкфурта, были перенаправлены в датскую столицу Копенгаген. Самолет из Ландветтера в Мюнхен был отменен.
В аэропорту находится несколько патрулей правоохранителей.
"Мы там и пытаемся проверить эту информацию", – отметили в полиции региона.
Один человек, с которым пообщалось медиа, сфотографировал дрон.
"Я стоял и фотографировал самолеты, и вдруг увидел в небе что-то маленькое, что сфотографировал. Потом понял, что это дрон, потому что он был такой маленький и имел фонарики", – рассказал очевидец.
В государственном операторе шведских аэропортов Swedavia также подтвердили закрытие воздушного пространства из-за БпЛА, которое продлится, пока полиция проводит расследование.
Ландветтер расположен на западе Швеции:
- Только в ноябре БпЛА блокировали аэропорты в Берлине, бельгийских Брюсселе и Льеже и в Вильнюсе.
- 6 ноября правительство Бельгии, после инцидентов с дронами в стране, решило усилить свой Национальный центр авиационной безопасности.
