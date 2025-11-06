Новые Gripen для Украины могут частично профинансировать из военной помощи – МО Швеции

Йонсон заявил, что есть ряд способов профинансировать потенциальную сделку о приобретении Киевом истребителей

Истребители Gripen (Иллюстративное фото: STR / EPA)

Швеция и Украина движутся вперед в финансировании крупной сделки, которая может предусматривать приобретение Киевом 150 истребителей Gripen E. Стокгольм может предоставить часть средств за счет военной помощи. Об этом сообщил министр обороны королевства Пол Йонсон в комментарии агентству Reuters.

Стоимость потенциальной сделки не оглашается, но для производства этих самолетов Saab продал в 2025-м четыре Gripen Таиланду на сумму $563 млн, что вызвало вопросы насчет способности Украины финансировать этот договор.

Читайте также Шведский истребитель JAS 39 Gripen – что это дает против 1500 российских боевых самолетов

"Это [финансирование] продвигается, и мы тесно сотрудничаем с украинской стороной", – сказал шведский чиновник, добавив, что способность Киева оплатить самолеты из собственного бюджета будет центральной частью соглашения, но есть и другие способы.

По словам Йонсона, Швеция может рассмотреть экспортные кредиты, использование замороженных активов РФ и собственную программу помощи Украине, которая составляет около $4,25 млрд в 2026-м и столько же в следующем году.

Также министр отметил, что Швеция представила соглашение "коалиции желающих"и что некоторые из союзников могут быть готовы профинансировать эти самолеты.

"Возможно, страны, которые имеют комплектующие в системе Gripen, будут иметь дополнительные стимулы для финансирования сделки", – сказал чиновник.

Gripen оснащен двигателями американской General Electric, а также многими компонентами, изготовленными в Великобритании (США не входят в "коалицию желающих", а Британия является членом этого объединения – Ред,).

Также Йонсон отметил, что Швеция настойчиво ведет переговоры с другими странами ЕС относительно использования замороженных активов РФ для финансирования военных нужд Украины.

Тем временем 6 ноября состоялся визит украинского министра обороны Дениса Шмыгаля в Швецию, где он посетил офис компании-производителя Saab.

Украинская сторона обсудила с руководством концерна возможные направления технического сотрудничества и "дальнейшие шаги поставки самолетов в Украину", отметил чиновник.

"Современные самолеты Gripen существенно усилят боевые возможности Воздушных сил ВСУ и будут способствовать реализации Дорожной карты развития авиации по стандартам НАТО. Продолжаем работать над ускорением процесса их передачи и интеграции в Воздушные силы ВСУ, чтобы уже в следующем году самолеты Gripen стали на защиту украинского неба", – подытожил он.