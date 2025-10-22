Зеленский рассчитывает купить у Швеции 100 самолетов Gripen: подписано письмо о намерениях

Подписание документа (Фото: Офис президента)

В среду, 22 октября, президент Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали письмо о намерениях по сотрудничеству в сфере развития воздушных возможностей, которое, в частности, предусматривает закупку Украиной самолетов Gripen. Об этом стало известно из трансляции, которую вел Офис президента.

Кристерссон заявил, что документ откроет возможности для экспортной сделки по поставке Украине новейших истребителей Gripen.

Письмо о намерениях не направлено на новые поставки. Однако речь идет о долгосрочном сотрудничестве по поставке Воздушным силам Вооруженных Сил Украины 100–150 самолетов серии E, которые сейчас только начинают производиться.

"Это соглашение – это четкое, взаимное заявление о намерениях. И это начало длительного путешествия на следующие 10–15 лет. И есть долгосрочные амбиции", — акцентировал Кристерссон.

Зеленский рассчитывает, что будущий контракт позволит Украине получить не менее 100 таких самолетов. Он акцентировал, что это сильные авиационные платформы, позволяющие выполнять большой спектр задач.

"Мы четко понимаем, что это процесс. Мы четко понимаем финансовую основу для возможности выполнения этого важного для нас контракта", – заявил президент.

На уточняющий вопрос о возможных сроках Кристерссон ответил, что поставки начнутся примерно через три года.

СПРАВКА Saab JAS 39 Gripen – это легкий многоцелевой истребитель шведского производства, созданный компанией Saab для выполнения задач перехвата, ударов по наземным целям и разведке. Первый полет состоялся в 1988 году, а на вооружение ВВС Швеции самолет поступил в 1997-му.



Gripen известен своей маневренностью, экономичностью и возможностью работать с короткими взлетно-посадочными полосами. Современная модификация Gripen E оснащена более мощным двигателем, радарами с активной фазированной решеткой и развитыми системами связи и электронной борьбы. Эти самолеты находятся на вооружении нескольких стран, включая Швецию, Чехию, Венгрию, Южную Африку и Бразилию.

В июле 2024 года глава МИД Швеции заявил, что была готовность передать Украине истребители Gripen, но Киев от них отказался, поскольку решил, что иметь одновременно две системы истребителей – F-16 и Gripen – слишком много.

4 сентября 2025 года министр обороны Швеции заявлял, что страна открыта для продажи Украине современных истребителей Gripen, но после окончания войны.