Швеция допускает продажу Украине новейших Gripen, но после окончания войны

Пал Йонсон (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

После заинтересованности со стороны Украины Швеция открыта для продажи современных истребителей Gripen, но после окончания войны. Об этом сообщил министр обороны Швеции Пал Йонсон в комментарии изданию Breaking Defense.

"Мы также ведем диалог с Украиной, поскольку они, безусловно, выразили интерес к системе Gripen... прежде всего к Gripen Echo, новой версии, которую эксплуатируют Швеция и Бразилия", – сказал Йонсон.

Он добавил, что продажа истребителей в будущем возможна.

"В этом случае... речь идет скорее о долгосрочном проекте или о создании общего потенциала Военно-воздушных сил", – сказал министр.

Он четко дал понять, что потенциальное приобретение "зависит" от завершения войны России против Украины, и подчеркнул, что любое соглашение "должно быть долгосрочным развитием".

По словам шведского министра, это условие не действует в отношении более старых самолетов Gripen С/D.

"Мы открыты для обсуждения передачи самолетов Gripen C/D, и я, конечно, разговаривал со своим украинским коллегой, когда был в Киеве на прошлой неделе", – добавил глава Минобороны Швеции, не раскрыв деталей.

В июле 2024 года глава МИД Швеции заявил, что была готовность передать Украине истребители Gripen, но Киев от них отказался, поскольку решил, что иметь одновременно две системы истребителей – и F-16 и Gripen – слишком много.

В сентябре тогдашний министр обороны Умеров заявлял, что Украина ожидает получить от западных союзников не только американские истребители F-16 и французские Mirage-2000, но и Gripen и Eurofighter.