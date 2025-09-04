Швеция допускает продажу Украине новейших Gripen, но после окончания войны
После заинтересованности со стороны Украины Швеция открыта для продажи современных истребителей Gripen, но после окончания войны. Об этом сообщил министр обороны Швеции Пал Йонсон в комментарии изданию Breaking Defense.
"Мы также ведем диалог с Украиной, поскольку они, безусловно, выразили интерес к системе Gripen... прежде всего к Gripen Echo, новой версии, которую эксплуатируют Швеция и Бразилия", – сказал Йонсон.
Он добавил, что продажа истребителей в будущем возможна.
"В этом случае... речь идет скорее о долгосрочном проекте или о создании общего потенциала Военно-воздушных сил", – сказал министр.
Он четко дал понять, что потенциальное приобретение "зависит" от завершения войны России против Украины, и подчеркнул, что любое соглашение "должно быть долгосрочным развитием".
По словам шведского министра, это условие не действует в отношении более старых самолетов Gripen С/D.
"Мы открыты для обсуждения передачи самолетов Gripen C/D, и я, конечно, разговаривал со своим украинским коллегой, когда был в Киеве на прошлой неделе", – добавил глава Минобороны Швеции, не раскрыв деталей.
- В июле 2024 года глава МИД Швеции заявил, что была готовность передать Украине истребители Gripen, но Киев от них отказался, поскольку решил, что иметь одновременно две системы истребителей – и F-16 и Gripen – слишком много.
- В сентябре тогдашний министр обороны Умеров заявлял, что Украина ожидает получить от западных союзников не только американские истребители F-16 и французские Mirage-2000, но и Gripen и Eurofighter.
