Швеція допускає продаж Україні новітніх Gripen, але після закінчення війни

Пал Йонсон (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Після зацікавленості з боку України Швеція відкрита для продажу сучасних винищувачів Gripen, але після закінчення війни. Про це повідомив міністр оборони Швеції Пал Йонсон у коментарі виданню Breaking Defense.

"Ми також ведемо діалог з Україною, оскільки вони, безумовно, висловили інтерес до системи Gripen… насамперед до Gripen Echo, нової версії, яку експлуатують Швеція та Бразилія", – сказав Йонсон.

Він додав, що продаж винищувачів у майбутньому можливий.

"У цьому випадку… йдеться радше про довгостроковий проєкт або про створення загального потенціалу Військово-повітряних сил", – сказав міністр.

Він чітко дав зрозуміти, що потенційне придбання "залежить" від завершення війни Росії проти України, і наголосив, що будь-яка угода "має бути довгостроковим розвитком".

За словами шведського міністра, ця умова не діє щодо старіших літаків Gripen С/D.

"Ми відкриті для обговорення передання літаків Gripen C/D, і я, звичайно, розмовляв зі своїм українським колегою, коли був у Києві минулого тижня", – додав глава Міноборони Швеції, не розкривши деталей.

У липні 2024 року глава МЗС Швеції заявив, що була готовність передати Україні винищувачі Gripen, але Київ від них відмовився, оскільки вирішив, що мати одночасно дві системи винищувачів – і F-16 і Gripen – надто багато.

У вересні тодішній міністр оборони Умєров заявляв, що Україна очікує отримати від західних союзників не тільки американські винищувачі F-16 і французькі Mirage-2000, а й Gripen та Eurofighter.