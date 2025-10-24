Франция передаст Украине ракеты Aster и истребители Mirage, а Британия – 5000 ракет

Поставки военной помощи от Франции ожидаются в "ближайшие дни"

Эмманюэль Макрон (Фото: EPA/AURELIEN MORISSARD)

Президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече "коалиции желающих" объявил о передаче Украине новой военной помощи – ракет и самолетов Mirage. Его выступление транслировал Елисейский дворец.

"В ближайшие дни мы поставим дополнительные ракеты Aster, проведем новые программы обучения и новые самолеты Mirage. Очень важно продолжать наши усилия по поддержке Украины и оказанию давления на Россию", – сказал он, не вдаваясь в подробности.

Макрон также заявил, что санкции США, безусловно, являются "поворотным моментом". Их эффективность должна повлиять на финансирование войны для России.

Президент Франции отметил, что "коалиция желающих" добилась больших успехов в решении проблемы теневого флота России, назвав это "идеальным дополнением" к санкциям.

Ракеты Aster 15 и Aster 30 производят совместно Франция и Италия. Они совместимы с системой противовоздушной обороны SAMP/T Mamba, являющейся аналогом американской ПВО Patriot.

ДОПОЛНЕНО в 19:25. Во время общения с журналистами по итогам заседания "коалиции желающих" премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что страна предоставит Украине 5000 новых ракет многоцелевого назначения.