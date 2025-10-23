Украина может оплатить истребители Gripen за счет замороженных активов России
Украина может купить истребители Gripen у Швеции, оплатив их за счет замороженных российских активов. Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, передает The Guardian.
Такой механизм предусмотрен в соглашении, согласованном между странами 22 октября. Речь идет о количестве до 150 самолетов.
Рассматриваются западные активы, которые хранятся в западных странах, а также средства от союзных стран по "коалиции желающих".
"Мы полностью осознаем, что нам предстоит долгий путь… Но с сегодняшнего дня мы намерены изучить все возможности поставки Украине большого количества истребителей Gripen в будущем", – сказал Кристерссон.
Аналогичное мнение в интервью SVT озвучил министр обороны Швеции Пол Йонсон. Он отметил, что страна сейчас рассматривает использование замороженных активов РФ.
- 22 октября президент Зеленский сообщил, что Украина рассчитывает купить у Швеции 100 самолетов Gripen. В тот же день стороны подписали письмо о намерениях.
- В Воздушных силах рассказали о преимуществах шведских истребителей Gripen.
Комментарии (0)