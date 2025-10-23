Украина может оплатить истребители Gripen за счет замороженных активов России

Премьер Швеции отметил, что страна намерена изучить все возможности поставки Украине истребителей

Ульф Кристерссон (Фото: facebook.com/UlfKristerssonM)

Украина может купить истребители Gripen у Швеции, оплатив их за счет замороженных российских активов. Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, передает The Guardian.

Такой механизм предусмотрен в соглашении, согласованном между странами 22 октября. Речь идет о количестве до 150 самолетов.

Рассматриваются западные активы, которые хранятся в западных странах, а также средства от союзных стран по "коалиции желающих".

"Мы полностью осознаем, что нам предстоит долгий путь… Но с сегодняшнего дня мы намерены изучить все возможности поставки Украине большого количества истребителей Gripen в будущем", – сказал Кристерссон.

Аналогичное мнение в интервью SVT озвучил министр обороны Швеции Пол Йонсон. Он отметил, что страна сейчас рассматривает использование замороженных активов РФ.