В Воздушных силах рассказали о преимуществах шведских истребителей Gripen

Gripen можно использовать как для воздушного боя, так и для нанесения ударов на земле, заявил Юрий Игнат

Gripen (Фото: Офис президента)

Шведские истребители Gripen имеют более низкую стоимость по сравнению с аналогами, а также дешевле в обслуживании. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.

Он рассказал, что идея закупки шведских самолетов не нова. Дискуссии об этом велись еще в начале 2000-х годов, так как военное руководство понимало, что советский парк не вечен.

Игнат, комментируя поставки Gripen Украине в будущем, акцентировал, что это одна из самых дешевых моделей.

"Этот самолет не слишком дорогой, особенно в обслуживании. Есть такая позиция как летный час. Сколько стоит летный час Gripen и F-35? Там в разы, в разы цена [отличается]", – уточнил представитель ВС.

Помимо этого шведские истребители могут использовать десятки аэродромов по всей территории Украины, в частности для дозаправки и снаряжения вооружением.

Gripen можно использовать как для воздушного боя, так и для нанесения ударов по противнику на земле, уточнил Игнат.

Он заявил, что Gripen имеет свою номенклатуру вооружения. Некоторые вооружения родственны самолетам НАТО, а некоторые уникальны.

"Поэтому мы, если бы получили Gripen, имели бы еще дополнительное вооружение от той или иной страны и могли бы его применять. Потому что сегодня именно ракеты и бомбы в дефиците", – констатировал военный.

В среду, 22 октября, президент Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали письмо о намерениях о сотрудничестве в сфере развития воздушных возможностей. Документ откроет возможности для экспортной сделки по поставке Украине до 150 новейших истребителей Gripen.

В июле 2024 года глава МИД Швеции заявил, что была готовность передать Украине истребители Gripen, но Киев от них отказался, поскольку решил, что иметь одновременно две системы истребителей – F-16 и Gripen – слишком много.

4 сентября 2025 года министр обороны Швеции заявлял, что страна открыта для продажи Украине современных истребителей Gripen, но после окончания войны.