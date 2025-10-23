Україна може оплатити винищувачі Gripen коштом заморожених активів Росії

Ульф Крістерссон (Фото: facebook.com/UlfKristerssonM)

Україна може купити винищувачі Gripen у Швеції, оплативши їх коштом заморожених російських активів. Про це заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, передає The Guardian.

Такий механізм передбачений в угоді, узгодженій між країнами 22 жовтня. Йдеться про кількість до 150 літаків.

Розглядаються активи, які зберігаються в західних країнах, а також кошти від союзних країн із "коаліції охочих".

"Ми повністю усвідомлюємо, що на нас чекає довгий шлях... Але відсьогодні ми маємо намір вивчити всі можливості постачання Україні великої кількості винищувачів Gripen у майбутньому", – сказав Крістерссон.

Аналогічну думку в інтерв'ю SVT озвучив міністр оборони Швеції Пол Йонсон. Він зазначив, що країна зараз розглядає використання заморожених активів РФ.