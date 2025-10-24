Франція передасть Україні додаткові ракети Aster і винищувачі Mirage, а Британія – 5000 ракет

Постачання військової допомоги від Франції очікуються в "найближчі дні"

Емманюель Макрон (Фото: EPA/AURELIEN MORISSARD)

Президент Франції Емманюель Макрон на зустрічі "коаліції охочих" оголосив про передання Україні нової військової допомоги – ракет і літаків Mirage. Його виступ транслював Єлисейський палац.

"Найближчими днями ми поставимо додаткові ракети Aster, проведемо нові програми навчання і нові літаки Mirage. Дуже важливо продовжувати наші зусилля з підтримки України та здійснення тиску на Росію", – сказав він, не вдаючись у подробиці.

Макрон також заявив, що санкції США, безумовно, є "поворотним моментом". Їхня ефективність має вплинути на фінансування війни для Росії.

Президент Франції зазначив, що "коаліція охочих" домоглася великих успіхів у розв'язанні проблеми тіньового флоту Росії, назвавши це "ідеальним доповненням" до санкцій.

Ракети Aster 15 і Aster 30 виробляють спільно Франція й Італія. Вони сумісні з системою протиповітряної оборони SAMP/T Mamba, що є аналогом американської ППО Patriot.

ДОПОВНЕНО о 19:25. Під час спілкування з журналістами за підсумками засідання "коаліції охочих" прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що країна надасть Україні 5000 нових ракет багатоцільового призначення.