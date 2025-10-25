Украина рассчитывает на получение первых самолетов Gripen от Швеции в следующем году. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Вместе со Швецией Украина значительно увеличит свою боевую авиацию. Это амбициозная задача, и ее надо выполнить", — заявил президент.

Он напомнил о договоренности со Швецией на закупку истребителей Gripen.

"Мы рассчитываем на 150 таких самолетов для Украины, и первые должны появиться в следующем году", — добавил Зеленский.

По его мнению, Gripen для Украины – это часть гарантий безопасности. Такие Воздушные силы смогут защитить украинское небо "на сто процентов".

"И такого масштабного соглашения по боевой авиации для Украины еще не было. Историческое достижение. Работаем, чтобы полностью реализовать", – резюмировал президент.

22 октября Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали письмо о намерениях о сотрудничестве в сфере развития воздушных возможностей. Документ откроет возможности для экспортной сделки по поставке Украине до 150 новейших истребителей Gripen.

На вопрос о возможных сроках Кристерссон ответил, что поставки начнутся примерно через три года.

В июле 2024 года глава МИД Швеции заявил, что была готовность передать Украине истребители Gripen, но Киев от них отказался, поскольку решил, что иметь одновременно две системы истребителей – F-16 и Gripen – слишком много.

4 сентября 2025 года министр обороны Швеции заявлял, что страна открыта для продажи Украине современных истребителей Gripen, но после окончания войны.