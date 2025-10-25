Україна розраховує на отримання перших літаків Gripen від Швеції наступного року. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Разом зі Швецією Україна значно збільшить свою бойову авіацію. Це амбітне завдання, і його треба виконати", – заявив президент.

Він нагадав про домовленість зі Швецією на закупівлю винищувачів Gripen.

"Ми розраховуємо на 150 таких літаків для України, і перші мають зʼявитися наступного року", – додав Зеленський.

На його думку, Gripen для України – це частина гарантій безпеки. Такі Повітряні сили зможуть захистити українське небо "на сто відсотків".

"І такої масштабної угоди щодо бойової авіації для України ще не було. Історичне досягнення. Працюємо, щоб повністю реалізувати", – резюмував президент.

22 жовтня Зеленський і прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали лист про наміри щодо співпраці у сфері розвитку повітряних можливостей. Документ відкриє можливості для експортної угоди щодо постачання Україні до 150 новітніх винищувачів Gripen.

На запитання щодо ймовірних термінів Крістерссон відповів, що постачання розпочнеться приблизно через три роки.

У липні 2024 року глава МЗС Швеції заявив, що була готовність передати Україні винищувачі Gripen, але Київ від них відмовився, оскільки вирішив, що мати одночасно дві системи винищувачів – F-16 і Gripen – надто багато.

4 вересня 2025 року міністр оборони Швеції заявляв, що країна відкрита для продажу Україні сучасних винищувачів Gripen, але після закінчення війни.