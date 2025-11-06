Нові Gripen для України можуть частково профінансувати з військової допомоги – МО Швеції

Винищувачі Gripen (Ілюстративне фото: STR / EPA)

Швеція та Україна рухаються вперед у фінансуванні великої угоди, яка може передбачати придбання Києвом 150 винищувачів Gripen E. Стокгольм може надати частину коштів завдяки військовій допомозі. Про це повідомив міністр оборони королівства Пол Йонсон у коментарі агенції Reuters.

Вартість потенційної угоди не оголошується, але виробних цих літаків Saab продав у 2025-му чотири Gripen Таїланду на суму $563 млн, що викликало питання стосовно спроможності України фінансувати цей договір.

"Це [фінансування] просувається, і ми тісно співпрацюємо з українською стороною", – сказав шведський чиновник, додавши, що здатність Києва оплатити літаки з власного бюджету буде центральною частиною угоди, але є й інші способи.

За словами Йонсона, Швеція може розглянути експортні кредити, використання заморожених активів РФ та власну програму допомоги Україні, яка становить близько $4,25 млрд у 2026-му та стільки ж наступного.

Також міністр зазначив, що Швеція представила угоду "коаліції охочих", і що деякі із союзників можуть бути готові профінансувати ці літаки.

"Можливо, країни, які мають комплектовання в системі Gripen, матимуть додаткові стимули для фінансування угоди", – сказав чиновник.

Gripen оснащений двигунами американської General Electric, а також багатьма компонентами, виготовленими у Великій Британії (США не входять до "коаліції охочих", а Британія є членом цього об'єднання. – Ред.).

Також Йонсон зазначив, що Швеція наполегливо веде перемовини з іншими країнами ЄС стосовно використання заморожених активів РФ для фінансування військових потреб України.

Тим часом 6 листопада відбувся візит українського міністра оборони Дениса Шмигаля до Швеції, де він відвідав офіс компанії-виробника Saab.

Українська сторона обговорила з керівництвом концерну можливі напрямки технічної співпраці та "подальші кроки постачання літаків в Україну", зазначив посадовець.

"Сучасні літаки Gripen суттєво посилять бойові спроможності Повітряних сил ЗСУ та сприятимуть реалізації Дорожньої карти розвитку авіації за стандартами НАТО. Продовжуємо працювати над пришвидшенням процесу їх передачі та інтеграції в Повітряні сили ЗСУ, щоб вже наступного року літаки Gripen стали на захист українського неба", – підсумував він.