ЗСУ отримають ще 21 бронетранспортер від Латвії

Patria 6x6 (Ілюстративне фото: TOMS KALNINS / EPA)

Україна отримає ще 21 бронетранспортер Patria 6x6 від Латвії, повідомило Міністерство оборони балтійської країни.

Київ отримає останню партію цього озброєння 6 листопада: передання відбудеться на військовій базі Адажі під Ригою, у заході братиме участь міністр оборони Денис Шмигаль, який наразі перебуває з робочим візитом у балтійській країні.

"З першого дня вторгнення Росії Латвія підтримує Україну та зусилля її захисників у захисті своєї країни. Подарунок у вигляді бронетранспортерів, вироблених у Латвії, є важливою підтримкою для захисників України та можливістю перевірити надійність постачання та боєздатність бронетехніки, виробленої в Латвії, в реальних бойових умовах", – зазначив глава латвійського оборонного відомства Андріс Спрудс.

ЗСУ отримають 21 бронетранспортер Patria 6x6, оснащені 12,7 міліметровими кулеметами калібру НАТО та боєприпасами; також захисникам будуть надіслані запасні частини для обслуговування техніки, спеціальні інструменти та обладнання для ремонту, а також мобільний ремонтний цех і документацію з технічного обслуговування, пише латвійське МО.

За його даними, також будуть поставлені комплекти для ремонту бойових пошкоджень транспортерів, щоб українські військові могли усунути отримані в боях ушкодження поблизу лінії фронту, де неможливо провести негайну евакуацію техніки й відремонтувати її у тилових майстернях.

Раніше уряд Латвії підтримав передання 42 таких БТРів та іншого обладнання ЗСУ для підтримки боротьби України проти російської агресії.

Про замовлення постачання такої техніки МО Латвії повідомило у лютому, а про отримання Україною першої партії стало відомо у липні.

"У 2025-му військова допомога, надана Латвією Україні, до кінця року досягне 0,3% ВВП (у найближчі роки ця країна, а також Литва та Естонія зобов'язались виділяти по 0,25% на підтримку Києва. – Ред.). Окрім військової допомоги, Латвія також реалізує масштабну програму підготовки українських військовослужбовців", – підсумовують у Міноборони балтійської країни.

ДОВІДКА. Бронетранспортер Patria 6x6 було розроблено у Фінляндії. У 2024 році в Латвії відкрилося виробництво Defence Partnership Latvia, яке впродовж року здатне випускати до 160 бронемашин Patria 6x6. Ця техніка перебуває на озброєнні у Швеції, Фінляндії та Латвії.



Patria 6x6 призначений передусім для перевезення військ, але може бути налаштований і для інших цілей. Доступне озброєння – від кулемета до 25/30-мм систем залпового вогню середнього калібру та 120-мм баштової мінометної системи Patria Nemo.



