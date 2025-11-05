ЗСУ отримають ще 21 бронетранспортер від Латвії
Україна отримає ще 21 бронетранспортер Patria 6x6 від Латвії, повідомило Міністерство оборони балтійської країни.
Київ отримає останню партію цього озброєння 6 листопада: передання відбудеться на військовій базі Адажі під Ригою, у заході братиме участь міністр оборони Денис Шмигаль, який наразі перебуває з робочим візитом у балтійській країні.
"З першого дня вторгнення Росії Латвія підтримує Україну та зусилля її захисників у захисті своєї країни. Подарунок у вигляді бронетранспортерів, вироблених у Латвії, є важливою підтримкою для захисників України та можливістю перевірити надійність постачання та боєздатність бронетехніки, виробленої в Латвії, в реальних бойових умовах", – зазначив глава латвійського оборонного відомства Андріс Спрудс.
ЗСУ отримають 21 бронетранспортер Patria 6x6, оснащені 12,7 міліметровими кулеметами калібру НАТО та боєприпасами; також захисникам будуть надіслані запасні частини для обслуговування техніки, спеціальні інструменти та обладнання для ремонту, а також мобільний ремонтний цех і документацію з технічного обслуговування, пише латвійське МО.
За його даними, також будуть поставлені комплекти для ремонту бойових пошкоджень транспортерів, щоб українські військові могли усунути отримані в боях ушкодження поблизу лінії фронту, де неможливо провести негайну евакуацію техніки й відремонтувати її у тилових майстернях.
Раніше уряд Латвії підтримав передання 42 таких БТРів та іншого обладнання ЗСУ для підтримки боротьби України проти російської агресії.
Про замовлення постачання такої техніки МО Латвії повідомило у лютому, а про отримання Україною першої партії стало відомо у липні.
"У 2025-му військова допомога, надана Латвією Україні, до кінця року досягне 0,3% ВВП (у найближчі роки ця країна, а також Литва та Естонія зобов'язались виділяти по 0,25% на підтримку Києва. – Ред.). Окрім військової допомоги, Латвія також реалізує масштабну програму підготовки українських військовослужбовців", – підсумовують у Міноборони балтійської країни.
Patria 6x6 призначений передусім для перевезення військ, але може бути налаштований і для інших цілей. Доступне озброєння – від кулемета до 25/30-мм систем залпового вогню середнього калібру та 120-мм баштової мінометної системи Patria Nemo.
Вага бронемашини становить близько 24 тонн, з яких до 8,5 тонни – бойове навантаження. Максимальна швидкість – до 100 кілометрів на годину.
- 2 листопада президент Зеленський повідомив про посилення компонента систем Patriot у протиповітряній обороні України завдяки новій допомозі від Німеччини.
Коментарі (0)