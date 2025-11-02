ППО України посилено новими Patriot від Німеччини – Зеленський

Пускові установки Patriot (Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ)

Президент Володимир Зеленський повідомив про посилення складової систем Patriot у протиповітряній обороні України завдяки новій допомозі від Німеччини. Про це глава держави написав у своїх соцмережах.

"Ми зміцнили компонент "петріотів" у нашій українській протиповітряній обороні. Я дякую Німеччині та особисто канцлеру Фрідріху Мерцу за цей наш спільний крок для захисту життів від російського терору. Певний час ми готували це посилення ППО, і тепер досягнуті домовленості виконано. Дякую всім, хто допомагав!", – розповів Зеленський.

Президент не повідомив, скільки Patriot було передано, але наприкінці вересня він анонсував, що восени Україна отримає ще дві такі системи. Це ж число озвучував й міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, зазначавши, що це озброєння передадуть до кінця 2025 року.

Україна потребує Patriot, оскільки це одна з небагатьох західних систем ППО, здатних збивати балістику.

ДОВІДКА. Експортна ціна однієї батареї Patriot – близько $2,5 млрд. Одна ракета до системи вартує $6-10 млн. Одна система включає від чотирьох до восьми пускових установок.

Також глава держави зазначив, що Київ продовжує працювати над побудовою надійної системи ППО разом з партнерами, зауваживши, що вона зможе гарантувати безпеку і для них, а не тільки для України.

Перемовини про наступні спільні кроки для посилення ППО продовжуються як на рівні урядів, так і безпосередньо з виробниками потрібних систем, зауважив Зеленський, додавши, що "будуть і подальші результати".

"Російські удари з повітря – це головна ставка Путіна в цій війні, саме терором він хоче компенсувати нездатність досягти своїх божевільних цілей на землі. Тому кожне посилення нашої ППО буквально наближає нас до завершення війни, на яке ми всі чекаємо. Чим менше буде вдаватися Росії, тим більшим буде її мотив завершити війну", – наголосив президент.