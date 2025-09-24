Зеленський на Радбезі: Путін шукатиме перемир'я, якщо зупинити повітряні удари РФ
Президент Володимир Зеленський повідомив американському колезі Дональду Трампу, що якщо зупинити повітряні удари Росії, то це змусить диктатора Володимира Путіна шукати перемир'я. Про це глава держави розповів під час засідання
"Ось приклад того, як сила може зупинити війну: якби ми могли посилити наше небо потужною системою для протидії російським дронам та ракетам - це змусило б Росію припинити удари з повітря, бо ми б знищували все. І тоді Путін був би змушений сидіти ось тут [на Радбезі ООН] або в іншому поважному місці й вже шукати перемир'я на землі", - розповів Зеленський.
За його словами, якщо війни у небі не буде - то Москва не зможе вести бойові дії на землі: "Я говорив про це з президентом Трампом та з іншими лідерами".
- Раніше, 12 вересня, Зеленський вже озвучував думку, що якщо Штати нададуть Україні та країнам Європи відповідні системи ППО і авіацію, то їм вдасться зупинити терор РФ і примусити її до миру.
