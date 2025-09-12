"Це точно примусить Росію закінчити війну". Зеленський закликав Штати надати ППО і літаки

Москва не досягне свого лише штурмами на землі, а на морі вона вже не може діяти, пояснив глава держави

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Якщо Сполучені Штати нададуть Україні та країнам Європи відповідні системи протиповітряної оборони і авіацію, то їм вдасться зупинити терор РФ і примусити її до миру. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на зустрічі "Ялтинська європейська стратегія" (YES).

"Ми пропонуємо партнерам і спосіб, як змусити Росію припинити удари, припинити повітряний терор. Якщо ми разом з партнерами зможемо захищати наш повітряний простір дійсно надійно: і Україну передусім від ударів, і наших сусідів, як Польща, Румунія, від будь-яких російських загроз в небі – Путін втратить сенс його війни", – розповів президент.

Зеленський наголосив, що "тільки штурмами на землі" Росія не досягне свого, й зауважив, що "в морі вони [окупанти] вже втратили можливість оперувати".

За словами політика, саме Сполучені Штати мають і можуть надати "такі системи ППО, таку якість, а головне – таку кількість бойових літаків", щоб в межах багатокомпонентної системи захисту, передусім неба, Україна разом з партнерами в Європі змогла зупинити терор Росії.

"Це точно примусить Росію до закінчення війни. Тим більше сам Путін підказує своїми діями, що це варто зробити. Саме такий має бути дійсно сильний висновок після російських дронів на Польщу. Росія завжди намагається скористатись якимось дефіцитом, зокрема, дефіцитом безпеки, і було б правильно цей дефіцит заповнити дійсно ефективною безпековою співпрацею американців та європейців", – додав керівник України.

Він зазначив, що саме з цією метою Київ та партнери створюють нову систему гарантій безпеки на основі сильної української армії, частини європейських сил безпеки.