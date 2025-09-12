"Это точно заставит РФ закончить войну". Зеленский призвал Штаты передать ПВО и самолеты

Москва не достигнет своего только штурмами на земле, а на море она уже не может действовать, пояснил глава государства

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Если Соединенные Штаты предоставят Украине и странам Европы соответствующие системы противовоздушной обороны, то им удастся остановить террор РФ и принудить ее к миру. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на встрече "Ялтинская европейская стратегия" (YES).

"Мы предлагаем партнерам и способ, как заставить Россию прекратить удары, прекратить воздушный террор. Если мы вместе с партнерами сможем защищать наше воздушное пространство действительно надежно: и Украину прежде всего от ударов, и наших соседей, как Польша, Румыния, от любых российских угроз в небе – Путин потеряет смысл его войны", – рассказал президент.

Зеленский подчеркнул, что "только штурмами на земле" Россия не достигнет своего, и отметил, что "в море они [оккупанты] уже потеряли возможность оперировать".

По словам политика, именно США имеют и могут предоставить "такие системы ПВО, такое качество, а главное такое количество боевых самолетов", чтобы в рамках многокомпонентной системы защиты, прежде всего неба, Украина вместе с партнерами в Европе смогла остановить террор России.

"Это точно принудит Россию к окончанию войны. Тем более сам Путин подсказывает своими действиями, что это стоит сделать. Именно такой должен быть действительно сильный вывод после российских дронов на Польшу. Россия всегда пытается воспользоваться каким-то дефицитом, в частности, дефицитом безопасности, и было бы правильно этот дефицит заполнить действительно эффективным сотрудничеством по безопасности американцев и европейцев", – добавил руководитель Украины.

Он отметил, что именно с этой целью Киев и партнеры создают новую систему гарантий безопасности на основе сильной украинской армии, части европейских сил безопасности.