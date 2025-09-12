Путин остановит войну, когда почувствует, что ресурсы заканчиваются – Зеленский

Россия должна поверить, что США, Европа и в целом Запад не позволят ей воевать, отметил президент

Владимир Зеленский (Фото: NECATI SAVAS / EPA)

Российский диктатор Владимир Путин начнет останавливать войну против Украины, когда почувствует, что ресурсы заканчиваются, заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на встрече "Ялтинская европейская стратегия" (YES).

"Цель Путина – это оккупация всей Украины. И что бы он кому-то ни говорил – понятно, он так раскрутил свою машину войны, что просто не сможет ее остановить, если не заставить его изменить личные цели фундаментально. Кому-то может казаться, что обмены территориями или попытка соблазнить Путина восстановлением торговли с Америкой или миром, вроде бы, может остановить эту войну – это не так", – отметил глава государства.

По словам Зеленского, российская машина войны "остановится только тогда, когда у нее закончится горючее", и диктатор Путин начнет останавливать ее сам, когда "почувствует, что ресурсы для войны будут заканчиваться".

И именно поэтому так принципиально, чтобы были сильные ответы на каждый вопрос, на каждый вызов. "Россия должна поверить, что Америка, Европа и в целом Запад не позволят ей воевать", – подчеркнул президент.

Он отметил, что только "уговорами России" и диалогом этого не добиться.

"Нужно действительно сильное давление, чтобы вместо цели оккупировать Украину или любую другую страну у Путина была цель сохранить свою экономику, свою систему, сохранить свое. Ради чего он все эти годы и существует. Мы не можем заменить эту голову, но можем заменить главную цель", – подытожил он.