Путін зупинить війну, коли відчує, що ресурси закінчуються – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: NECATI SAVAS / EPA)

Російський диктатор Володимир Путін почне зупиняти війну проти України, коли відчує, що ресурси закінчуються, заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на зустрічі "Ялтинська європейська стратегія" (YES).

"Ціль Путіна – це окупація всієї України. І хай би що він комусь говорив – зрозуміло, він так розкрутив свою машину війни, що просто не зможе її зупинити, якщо не змусити його змінити особисті цілі фундаментально. Комусь може здаватися, що обміни територіями чи спроба спокусити Путіна відновленням торгівлі з Америкою чи світом, начебто, може зупинити цю війну – це не так", – зауважив глава держави.

За словами Зеленського, російська машина війни "зупиниться тільки тоді, коли у неї закінчиться пальне", і диктатор Путін почне зупиняти її сам, коли "відчує, що ресурси для війни закінчуватимуться".

І саме тому так принципово, щоб були сильні відповіді на кожне питання, на кожен виклик. "Росія має повірити, що Америка, Європа і загалом Захід не дозволять їй воювати", – наголосив президент.

Він зауважив, що лише "умовляннями Росії" та діалогом цього не досягти.

"Потрібен дійсно сильний тиск, щоб замість цілі окупувати Україну чи будь-яку іншу країну у Путіна була ціль зберегти свою економіку, свою систему, зберегти своє. Заради чого він всі ці роки і існує. Ми не можемо замінити цю голову, але можемо замінити головну ціль", – підсумував він.