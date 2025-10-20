Україна хоче купити у США 25 систем Patriot, готує контракт – Зеленський
Президент Володимир Зеленський під час візиту до США обговорював можливість підписання контракту на постачання Україні 25 систем Patriot. Про перемовини глава держави розповів під час зустрічі з журналістами, передає Суспільне.
За його словами, 25 систем – це запит від Повітряних сил Збройних Сил України. Він констатував, що таку кількість одиниць Україна не зможе отримати одразу, адже виробник має чергу.
Зеленський додав, що у майбутньому контракті йтиметься про щорічне постачання.
"Ці 25 систем ми будемо отримувати щороку, різну кількість у різні роки. Білий дім може змінити чергу, якщо на те буде політична воля. Ми розуміємо, які європейські країни можуть нам надати цей пріоритет черги", – сказав президент.
Він розповів, що у деяких державах Європи є системи Patriot, що належать США. І ці комплекси також може отримати Україна, якщо на це буде "добра воля" і сприяння у Білому домі.
Зеленський вважає, що кошти на закупівлю систем протиповітряної оборони надійдуть від використання заморожених російських активів і фінансова основа цієї угоди вже опрацьована. Він згадав про 28 безпекових угод з партнерами.
"Знаходити фінанси й проплачувати передоплату – завдання таке, і в межах цих угод це реалістично", – припустив президент.
- 27 вересня Зеленський повідомляв, що цієї осені Україна отримає дві системи протиповітряної оборони Patriot.
- 29 вересня заступник міністра оборони заявив, що Україна використовує системи Patriot лише для збиття балістики РФ. Так він прокоментував питання дефіциту озброєнь для знищення ракет окупантів.
