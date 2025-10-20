Україна хоче купити у США 25 систем Patriot, готує контракт – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський під час візиту до США обговорював можливість підписання контракту на постачання Україні 25 систем Patriot. Про перемовини глава держави розповів під час зустрічі з журналістами, передає Суспільне.

За його словами, 25 систем – це запит від Повітряних сил Збройних Сил України. Він констатував, що таку кількість одиниць Україна не зможе отримати одразу, адже виробник має чергу.

Зеленський додав, що у майбутньому контракті йтиметься про щорічне постачання.

"Ці 25 систем ми будемо отримувати щороку, різну кількість у різні роки. Білий дім може змінити чергу, якщо на те буде політична воля. Ми розуміємо, які європейські країни можуть нам надати цей пріоритет черги", – сказав президент.

Він розповів, що у деяких державах Європи є системи Patriot, що належать США. І ці комплекси також може отримати Україна, якщо на це буде "добра воля" і сприяння у Білому домі.

Зеленський вважає, що кошти на закупівлю систем протиповітряної оборони надійдуть від використання заморожених російських активів і фінансова основа цієї угоди вже опрацьована. Він згадав про 28 безпекових угод з партнерами.

"Знаходити фінанси й проплачувати передоплату – завдання таке, і в межах цих угод це реалістично", – припустив президент.

27 вересня Зеленський повідомляв, що цієї осені Україна отримає дві системи протиповітряної оборони Patriot.

29 вересня заступник міністра оборони заявив, що Україна використовує системи Patriot лише для збиття балістики РФ. Так він прокоментував питання дефіциту озброєнь для знищення ракет окупантів.