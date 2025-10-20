Украина хочет купить у США 25 систем Patriot, готовит контракт – Зеленский
Президент Владимир Зеленский во время визита в США обсуждал возможность подписания контракта на поставку Украине 25 систем Patriot. О переговорах глава государства рассказал во время встречи с журналистами, передает Суспільне.
По его словам, 25 систем – это запрос от Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. Он констатировал, что такое количество единиц Украина не сможет получить сразу, ведь у производителя есть очередь.
Зеленский добавил, что в будущем контракте речь будет идти о ежегодных поставках.
"Эти 25 систем мы будем получать каждый год, разное количество в разные годы. Белый дом может изменить очередь, если на то будет политическая воля. Мы понимаем, какие европейские страны могут нам предоставить этот приоритет очереди", — сказал президент.
Он рассказал, что в некоторых государствах Европы есть системы Patriot, принадлежащие США. И эти комплексы также может получить Украина, если на это будет "добрая воля" и содействие в Белом доме.
Зеленский считает, что средства на закупку систем противовоздушной обороны поступят от использования замороженных российских активов и финансовая основа этого соглашения уже проработана. Он упомянул о 28 соглашениях по безопасности с партнерами.
"Находить финансы и проплачивать предоплату – задача такая, и в рамках этих соглашений это реалистично", – предположил президент.
- 27 сентября Зеленский сообщал, что этой осенью Украина получит две системы противовоздушной обороны Patriot.
- 29 сентября заместитель министра обороны заявил, что Украина использует системы Patriot только для сбивания баллистики РФ. Таким образом он прокомментировал вопрос дефицита вооружений для уничтожения ракет оккупантов.
Комментарии (0)