Украина хочет купить у США 25 систем Patriot, готовит контракт – Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский во время визита в США обсуждал возможность подписания контракта на поставку Украине 25 систем Patriot. О переговорах глава государства рассказал во время встречи с журналистами, передает Суспільне.

По его словам, 25 систем – это запрос от Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. Он констатировал, что такое количество единиц Украина не сможет получить сразу, ведь у производителя есть очередь.

Зеленский добавил, что в будущем контракте речь будет идти о ежегодных поставках.

"Эти 25 систем мы будем получать каждый год, разное количество в разные годы. Белый дом может изменить очередь, если на то будет политическая воля. Мы понимаем, какие европейские страны могут нам предоставить этот приоритет очереди", — сказал президент.

Он рассказал, что в некоторых государствах Европы есть системы Patriot, принадлежащие США. И эти комплексы также может получить Украина, если на это будет "добрая воля" и содействие в Белом доме.

Зеленский считает, что средства на закупку систем противовоздушной обороны поступят от использования замороженных российских активов и финансовая основа этого соглашения уже проработана. Он упомянул о 28 соглашениях по безопасности с партнерами.

"Находить финансы и проплачивать предоплату – задача такая, и в рамках этих соглашений это реалистично", – предположил президент.

27 сентября Зеленский сообщал, что этой осенью Украина получит две системы противовоздушной обороны Patriot.

29 сентября заместитель министра обороны заявил, что Украина использует системы Patriot только для сбивания баллистики РФ. Таким образом он прокомментировал вопрос дефицита вооружений для уничтожения ракет оккупантов.