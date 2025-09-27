Украина получит осенью две системы ПВО Patriot – Зеленский
Этой осенью Украина получит две системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передаёт Суспільне.
Президент также сообщил, что украинское небо уже месяц защищает Patriot, который Киев получил от Израиля.
"Израильский комплекс (Patriot – ред.). Месяц. Две системы Patriot мы получим осенью", – сказал глава государства.
- 17 сентября президент Зеленский сообщил, что в первых пакетах военной помощи Штатов, приобретенной союзниками по НАТО за PURL, точно будут ракеты для систем Patriot и HIMARS.
- 18 сентября стало известно, что Украина получила первую военную помощьприобретенную у США странами-членами НАТО по программе PURL.
