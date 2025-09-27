Украина получит осенью две системы ПВО Patriot – Зеленский

зеленський - фото оп

Этой осенью Украина получит две системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передаёт Суспільне.

Президент также сообщил, что украинское небо уже месяц защищает Patriot, который Киев получил от Израиля.

"Израильский комплекс (Patriot – ред.). Месяц. Две системы Patriot мы получим осенью", – сказал глава государства.