Україна отримає восени дві системи ППО Patriot – Зеленський
Цієї осені Україна отримає дві системи протиповітряної оборони Patriot. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає Суспільне.
Президент також повідомив, що українське небо вже місяць захищає Patriot, який Київ отримав від Ізраїлю.
"Ізраїльський комплекс (Patriot — ред.). Місяць. Дві системи Patriot ми отримаємо восени", – сказав глава держави.
- 17 вересня президент Зеленський повідомив, що у перших пакетах військової допомоги Штатів, придбаної союзниками з НАТО за PURL, точно будуть ракети для систем Patriot та HIMARS.
- 18 вересня стало відомо, що Україна отримала першу військову допомогу, придбану у США країнами-членами НАТО за програмою PURL.
Коментарі (0)