Україна отримає восени дві системи ППО Patriot – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Цієї осені Україна отримає дві системи протиповітряної оборони Patriot. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає Суспільне.

Президент також повідомив, що українське небо вже місяць захищає Patriot, який Київ отримав від Ізраїлю.

"Ізраїльський комплекс (Patriot — ред.). Місяць. Дві системи Patriot ми отримаємо восени", – сказав глава держави.