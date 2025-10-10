У Повітряних силах пояснили, чому Patriot не може збивати всю балістику
Система протиповітряної оборони Partiot має обмежений радіус дії для протидії балістичним ракетам – і для убезпечення принаймні українських обласних центрів та критично важливих об'єктів необхідно більше таких комплексів. Про це в контексті масованої атаки РФ 10 жовтня повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
Військовий зазначив, що під час цієї атаки окупантів завдяки системі Patriot вдалося перехопити одну аеробалістичну ракету "Кинджал" та чотири одиниці балістичного озброєння. Всього ж росіяни застосували два "Кинджали" та 14 балістичних ракет "Іскандер-М" або їхніх північнокорейських аналогів KN-23.
Речник нагадав, що Patriot "все ж таки гарна система, здатна перехоплювати балістику", але радіус, у якому це озброєння може протидіяти балістичним цілям, "не є таким великим" й становить приблизно до 25 кілометрів.
"Тому можна собі тільки уявити, скільки нам цих систем потрібно, щоб територію України закрити, щоб закрити бодай наші обласні центри з об'єктами критичної інфраструктури, від яких залежить життя українців", – розповів Ігнат.
Тому, коли росіяни атакують великою кількістю балістики, не вдається здійснювати таке перехоплення цілей, "як би нам хотілося", зауважив військовий.
"Тим паче, що сьогодні по різних регіонах "Іскандери-М" і KN-23 летіли", – підсумував він.
- 29 вересня заступник міністра оборони заявив, що Україна використовує системи Patriot лише для збиття балістики РФ. У такий спосіб він прокоментував питання дефіциту озброєнь для знищення ракет окупантів.
- 5 жовтня речник Повітряних сил Ігнат повідомив, що українським захисникам стало складніше протидіяти російським балістичним ракетам, але питання удосконалення цього озброєння окупантами не є новим.
