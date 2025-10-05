Україні стало складніше працювати по російській балістиці, але тема не нова – Повітряні сили

Patriot збиває балістику в автоматичному режимі, йому стає складніше вирахувати точку, де протиракета зіткнеться чи вибухне поруч із ціллю, розповів Ігнат

Системи Patriot (Фото: Facebook Генштабу ЗСУ)

Українським захисникам стало складніше протидіяти російським балістичним ракетам, але питання удосконалення цього озброєння окупантами не є новим, повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Раніше, на початку жовтня, співрозмовники видання Financial Times заявили, що Москві вдалося модифікувати свої ракети для обходу засобів протиповітряної оборони України. Військовий зазначив, що тема модернізації російської балістики не нова й підіймалась уже пів року тому.

"Ворог просто поступово випробовує будь-які типи озброєння на полі бою. Звісно, стало складніше працювати по ракетах, які летять по квазібалістичній траєкторії – тобто здійснюють, власне, ці коливання при заході на ціль", – розповів речник.

За його словами, це ускладнює роботу системи Patriot, оскільки вона під час збиття балістики працює в автоматичному режимі, і їй стає важче вирахувати точку, де ракета-перехоплювач зіткнеться чи вибухне поруч із ціллю.

Також, додав Ігнат, якщо балістичні ракети заходять із різних напрямків, то їх не є можливим виявити лише однією системою.

"Потрібно мати декілька систем, щоб було декілька радарів, які можуть виявляти цілі і прикривати місто з різних напрямків", – зазначив він.