Украине стало сложнее работать по российской баллистике, но тема не новая – Воздушные силы

Patriot сбивает баллистику в автоматическом режиме, и ему становится сложнее вычислить точку, где противоракета столкнется или взорвется рядом с целью

Системы Patriot (Фото: Facebook Генштаба ВСУ)

Украинским защитникам стало сложнее противодействовать российским баллистическим ракетам, но вопрос усовершенствования этого вооружения оккупантами не является новым, сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Ранее, в начале октября, собеседники издания Financial Times заявили, что Москве удалось модифицировать свои ракеты для обхода средств противовоздушной обороны Украины. Военный отметил, что тема модернизации российской баллистики не нова, и поднималась уже полгода назад.

"Враг просто постепенно испытывает любые типы вооружения на поле боя. Конечно, стало сложнее работать по ракетам, которые летят по квазибаллистической траектории – то есть осуществляют, собственно, эти колебания при заходе на цель", – рассказал спикер.

По его словам, это усложняет работу системы Patriot, поскольку она во время сбивания баллистики работает в автоматическом режиме, и ей становится труднее вычислить точку, где ракета-перехватчик столкнется или взорвется рядом с целью.

Также, добавил Игнат, если баллистические ракеты заходят с разных направлений, то их невозможно обнаружить только одной системой.

"Нужно иметь несколько систем, чтобы было несколько радаров, которые могут выявлять цели и прикрывать город с разных направлений", – отметил он.