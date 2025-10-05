Украине стало сложнее работать по российской баллистике, но тема не новая – Воздушные силы
Украинским защитникам стало сложнее противодействовать российским баллистическим ракетам, но вопрос усовершенствования этого вооружения оккупантами не является новым, сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
Ранее, в начале октября, собеседники издания Financial Times заявили, что Москве удалось модифицировать свои ракеты для обхода средств противовоздушной обороны Украины. Военный отметил, что тема модернизации российской баллистики не нова, и поднималась уже полгода назад.
"Враг просто постепенно испытывает любые типы вооружения на поле боя. Конечно, стало сложнее работать по ракетам, которые летят по квазибаллистической траектории – то есть осуществляют, собственно, эти колебания при заходе на цель", – рассказал спикер.
По его словам, это усложняет работу системы Patriot, поскольку она во время сбивания баллистики работает в автоматическом режиме, и ей становится труднее вычислить точку, где ракета-перехватчик столкнется или взорвется рядом с целью.
Также, добавил Игнат, если баллистические ракеты заходят с разных направлений, то их невозможно обнаружить только одной системой.
"Нужно иметь несколько систем, чтобы было несколько радаров, которые могут выявлять цели и прикрывать город с разных направлений", – отметил он.
- 29 сентября заместитель министра обороны заявил, что Украина использует системы Patriot только для сбивания баллистики РФ. Таким образом он прокомментировал вопрос дефицита вооружений для уничтожения ракет оккупантов.
- 5 октября оккупанты атаковали Украину 496 дронами и 53 ракетами. Защитникам удалось сбить или подавить 493 БпЛА и 39 ракет, в частности, одну из двух аэробаллистических ракет "Кинжал".
