FT: Россия модернизировала баллистические ракеты, чтобы те обходили системы Patriot

В Украине уровень перехвата российской баллистики достиг 37% в августе, но в сентябре упал до 6%, несмотря на меньшее количество пусков, пишет FT

России удалось модифицировать свои ракеты, чтобы обойти средства противовоздушной обороны Украины. Об этом свидетельствуют "месяцы разрушительных воздушных атак", пишет Financial Times со ссылкой на неназванных нынешних и бывших украинских и западных чиновников.

Бомбардировки, направленные против украинских производителей беспилотников летом 2025-го стали ярким примером того, как Россия совершенствует свои баллистические ракеты для лучшей борьбы с американскими батареями Patriot, сообщили собеседники журналистов.

Они утверждают, что Россия, вероятно, модифицировала свою систему "Искандер-М", которая запускает ракеты с расчетной дальностью до 500 км, а также аэробаллистические ракеты "Кинжал", которые могут лететь до 480 км.

Теперь ракеты движутся по типичной траектории, прежде чем изменить направление движения и перейти в крутое конечное пикирование или выполнить маневры, которые сбивают с толку и избегают перехватчиков Patriot.

Параллельно с этим Киев также сталкивается с замедлением поставок ракет ПВО из США.

В FT проанализировали отчеты Воздушных сил Вооруженных Сил Украины о работе ПВО: уровень перехвата баллистических ракет улучшился в течение лета, достигнув 37% в августе, но в сентябре упал до 6%, несмотря на меньшее количество запусков.

По меньшей мере четыре завода по производству дронов в Киеве и его окрестностях были сильно повреждены ракетами летом 2025-го, сообщили нынешние и бывшие украинские чиновники. Среди них – турецкий завод Bayraktar, по которому РФ ударила 28 августа.

Системы Patriot – единственные в арсенале Украины способны сбивать российские баллистические ракеты. Крылатые ракеты армии РФ можно сбивать с помощью менее совершенных средств ПВО, но, по словам чиновников, модификации усложнили это.

Западный чиновник, ознакомленный с данными о характеристиках Patriot, заявил, что первым признаком модернизации российских ракет стало заметное снижение показателей перехвата. Возникла "закономерность", по которой подлетающие ракеты вели себя по-разному на своей "конечной фазе", отклоняясь от предварительно установленных настроек поражения.

В отчете Разведывательного управления Минобороны США говорится, что армия РФ модернизировала ракеты, и теперь они могут менять траекторию и выполнять маневры, а не лететь по традиционной баллистической траектории.

По словам западных и украинских чиновников, Киев предоставляет данные об использовании ракет Patriot Пентагону и американским производителям. Данные используются для внесения обновлений, необходимых для того, чтобы идти в ногу с корректировками России, но один чиновник сказал, что эти усовершенствования часто отстают от тактики Москвы.

Аналитики заявили FT, что причиной повышенной эффективности российских ракет, вероятно, является корректировка программного обеспечения.

Исследователь ракет из Университета Осло Фабиан Хоффманн отметил, что "Искандер-М" может достаточно агрессивно маневрировать на конечном этапе. Вместо дорогостоящих изменений в аппаратном обеспечении, настройки систем наведения могут дать ракете команду выполнить быстрый маневр непосредственно перед поражением цели, а затем круто пикировать, что затруднит отслеживание и поражение со стороны Patriot.

"Более крутая конечная траектория – это то, что можно запрограммировать в ракете", – сказал Гофман.

LIGA.net обратилась за комментарием к Воздушным силам ВСУ, новость будет дополнена, как только появится ответ.