FT: Росія модернізувала балістичні ракети, щоб ті обходили системи Patriot

В Україні рівень перехоплення російської балістики досяг 37% у серпні, але у вересні впав до 6%, попри меншу кількість пусків, пише FT

Patriot (Фото: EPA)

Росії вдалося модифікувати свої ракети, щоб обійти засоби протиповітряної оборони України. Про це свідчать "місяці руйнівних повітряних атак", пише Financial Times з посиланням на неназваних нинішніх та колишніх українських і західних чиновників.

Бомбардування, спрямовані проти українських виробників безпілотників влітку 2025-го, стали яскравим прикладом того, як Росія вдосконалює свої балістичні ракети для кращої боротьби з американськими батареями Patriot, повідомили співрозмовники журналістів.

Вони стверджують, що Росія, ймовірно, модифікувала свою систему "Іскандер-М", яка запускає ракети з розрахунковою дальністю до 500 км, а також аеробалістичні ракети "Кинджал", які можуть летіти до 480 км.

Тепер ракети рухаються за типовою траєкторією, перш ніж змінити напрямок руху та перейти в круте кінцеве пікірування або виконати маневри, які збивають з пантелику та уникають перехоплювачів Patriot.

Паралельно із цим Київ також стикається з уповільненням постачання ракет ППО з США.

У FT проаналізували звіти Повітряних сил Збройних Сил України про роботу ППО: рівень перехоплення балістичних ракет покращився протягом літа, досягнувши 37% у серпні, але у вересні впав до 6%, попри меншу кількість запусків.

Щонайменше чотири заводи з виробництва дронів у Києві та на його околицях були сильно пошкоджені ракетами влітку 2025-го, повідомили нинішні та колишні українські чиновники. Серед них – турецький завод Baykar, по якому РФ вгатила 28 серпня.

Системи Patriot – єдині в арсеналі України здатні збивати російські балістичні ракети. Крилаті ракети армії РФ можна збивати за допомогою менш досконалих засобів ППО, але, за словами чиновників, модифікації ускладнили це.

Західний чиновник, ознайомлений з даними про характеристики Patriot, заявив, що першою ознакою модернізації російських ракет стало помітне зниження показників перехоплення. Виникла "закономірність", за якою ракети, що підлітають, поводилися по-різному на своїй "кінцевій фазі", відхиляючись від попередньо встановлених налаштувань ураження.

У звіті Розвідувального управління Міноборони США йдеться, що армія РФ модернізувала ракети, і тепер вони можуть змінювати траєкторію та виконувати маневри, а не летіти за традиційною балістичною траєкторією.

За словами західних та українських чиновників, Київ надає дані про використання ракет Patriot Пентагону та американським виробникам. Дані використовуються для внесення оновлень, необхідних для того, щоб йти в ногу з коригуваннями Росії, але один чиновник сказав, що ці вдосконалення часто відстають від тактики Москви.

Аналітики заявили FT, що причиною підвищеної ефективності російських ракет, ймовірно, є коригування програмного забезпечення.

Дослідник ракет з Університету Осло Фабіан Гоффманн зазначив, що "Іскандер-М" може досить агресивно маневрувати на кінцевому етапі. Замість дорогих змін в апаратному забезпеченні, налаштування систем наведення можуть дати ракеті команду виконати швидкий маневр безпосередньо перед ураженням цілі, а потім круто пікірувати, що ускладнить відстеження та ураження з боку Patriot.

"Крутіша кінцева траєкторія – це те, що можна запрограмувати в ракеті", – сказав Гофман.

LIGA.net звернулась за коментарем до Повітряних сил ЗСУ, новину буде доповнено, щойно з'явиться відповідь.